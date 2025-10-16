< sekcia Ekonomika
PS navrhuje odvolávanie ministra investícií Samuela Migaľa
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. októbra (TASR) – Opozičné Progresívne Slovensko (PS) plánuje vo štvrtok podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý). Na štvrtkovom brífingu to povedal podpredseda strany Michal Truban.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.