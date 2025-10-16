Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
PS navrhuje odvolávanie ministra investícií Samuela Migaľa

Na snímke minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý). Foto: TASR - Roman Hanc

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) – Opozičné Progresívne Slovensko (PS) plánuje vo štvrtok podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý). Na štvrtkovom brífingu to povedal podpredseda strany Michal Truban.





