Raši: Za financie pre regióny nech zodpovedajú samotné regióny

Bratislava 30. januára (TASR) - Rozhodovanie o financiách na rozvoj regiónov chceme presunúť z riadiacich orgánov do regiónov, aby si oni povedali, na čo peniaze chcú a za svoje rozhodnutia vzali aj zodpovednosť. Uviedol to v Bratislave podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Richard Raši (Smer-SD) na seminári "Financovanie rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni", na ktorej sa zúčastnili aj odborníci z OECD. Kľúčovou bola diskusia o efektívnom využívaní finančných prostriedkov pre regióny v podmienkach našej krajiny.



"Veľkú časť rozhodovania o financiách na rozvoj regiónov (chceme) presunúť z ministerstiev (z riadiacich orgánov) priamo do regiónov, aby si oni sami povedali, na čo peniaze chcú a za svoje rozhodnutia vzali aj zodpovednosť. Zároveň my im na to pripravíme expertnú aj technickú pomoc, pretože je ťažké pre starostu z malej obce napríklad vypracovať europrojekt," spresnil Raši.



Regionálny rozvoj patrí do agendy ÚPVII podľa Rašiho od 1. januára 2019. "Za rok sme skoordinovali prípravu a schválenie štyroch nových akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov (Snina, Levoča, Stropkov a Michalovce), zazmluvnili stovky projektov prostredníctvom ročných priorít a vyhlásili dve výzvy na dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, v ktorých evidujeme približne 5-násobný nárast počtu žiadostí. Prispeli sme tak k vytvoreniu viac ako 23.000 nových pracovných miest," doplnil vicepremiér Raši.



Seminár "Financovanie rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni" bol určený predovšetkým zástupcom miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy a odborníkom v oblasti regionálneho rozvoja. Experti z OECD a z ÚPVII diskutovali o konkrétnych príkladoch a skúsenostiach s financovaním regionálneho rozvoja vo vybraných krajinách OECD. Zhodli sa, že zvýšiť adresnosť a zlepšiť koordináciu implementácie rozvojových stratégií je možné napríklad posilnením kompetencií jednotlivých územných samospráv. Závery a odporúčania seminára budú využité pri prijímaní a implementácii Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.



"Okrem vytvárania pracovných miest treba v najmenej rozvinutých okresoch vytvárať ľuďom čo najlepšie podmienky, aby z týchto regiónov neodchádzali a mohli so svojimi rodinami žiť kvalitný život. Je preto potrebné budovať infraštruktúru, modernizovať verejné zariadenia a zlepšovať služby. A toto sa nám darí. Pre regióny je otázkou prežitia, či táto cielená podpora bude pokračovať," uzavrel Raši.



"Som dojatý tým, aký obrovský rozvoj Slovensko dosiahlo, pretože ho sledujem od deväťdesiatych rokov, kedy rokovalo o pristúpení do OECD. Vďaka realizovaným reformám dosiahlo obrovský pokrok a nárast produktivity (práce)," uviedol zástupca riaditeľa Centra OECD pre podnikanie, malé a stredné podniky, regióny a mestá Joaquim Olivera Martins.



Slovensku sa podľa Martinsa darí v mnohých oblastiach, či už v ekonomike - v raste produktivity, či v znižovaní nezamestnanosti. "Zo skutočne vysokej úrovne (nezamestnanosti) ste sa dostali na veľmi prijateľnú úroveň. Pri regionálnom rozvoji sa jednotlivé regióny dokážu rôznym spôsobom vyrovnať so svojou situáciou, pretože majú odlišnú dynamiku rozvoja. Najväčšou výzvou zostáva, ako dosiahnuť určitú rovnováhu v ich rozvoji," podčiarkol.



Pri rozvoji regiónov treba podľa Martinsa zmeniť prístup k rozvoju. Doteraz bol bežný sektorový rozvoj. "Musíte sa viac sústrediť na integrovaný prístup na regionálnej úrovni, kde budú zahrnutí všetci existujúci aktéri. Integrácia všetkých aspektov dokopy zvyšuje atraktivitu daného regiónu," dodal Martins.