Inflácia v eurozóne sa vo februári spomalila viac, ako sa čakalo

Luxemburg 19. marca (TASR) - Medziročný rast inflácie v eurozóne sa vo februári 2025 spomalil viac, ako naznačil rýchly odhad, a to na 2,3 %, namiesto na 2,4 % z januárových 2,5 %. Ukázali to v stredu spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Napriek poklesu, inflácia v regióne, ktorý zaviedol euro, zostáva stále nad cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %.



Februárová miera inflácia bola tiež nižšia ako v rovnakom mesiaci minulého roka 2024, keď dosiahla 2,6 %.



Eurostat ďalej uviedol, že vo februári sa v eurozóne spomalil medziročný rast cien služieb (na 3,7 % z 3,9 % v januári) a energií (na 0,2 % z 1,9 %), ale zároveň sa zrýchlil rast cien potravín (na 3 % z 1,4 %) a priemyselných produktov bez energií (na 0,6 % z 0,5 %).



Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien energií, potravín, alkoholu a tabaku, vo februári klesla na 2,6 % z 2,7 % v januári. To je jej najnižšia úroveň od januára 2022.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v eurozóne vo februári zvýšili o 0,4 % po poklese o 0,3 % v januári. To je tiež revízia smerom nadol z nárastu o 0,5 % pri rýchlom odhade.



V celej Európskej únii (EÚ) sa miera inflácie vo februári 2025 znížila na 2,7 % z 2,8 % v januári. Pred rokom, vo februári 2024, bola na úrovni 2,8 %. Medzimesačne spotrebiteľské ceny v EÚ vo februári vzrástli o 0,4 %.



Spomedzi členských štátov EÚ najvyššiu harmonizovanú mieru inflácie vykázali Maďarsko (5,7 %), Rumunsko (5,2 %) a Estónsko (5,1 %) a najnižšiu mali Francúzsko (0,9 %), Írsko (1,4 %) a Fínsko (1,5 %).



V porovnaní s januárom 2025 medziročná inflácia klesla v 14 členských štátoch, zostala stabilná v šiestich a vzrástla v siedmich.



Na Slovensku sa harmonizovaná inflácia, ktorá sa v celej EÚ určuje podľa jednotnej metodiky, zvýšila medziročne o 4,1 % a medzimesačne o 0,4 %.