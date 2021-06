Washington 10. júna (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v USA sa v máji zrýchlil viac, ako ekonómovia očakávali, na 5 % zo 4,2 % v apríli. To bolo najväčšie tempo od augusta 2008.



Prispeli k nemu nízky porovnávací základ, keďže vlani v máji pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla americkú ekonomiku, ako aj rastúci dopyt spotrebiteľov po opätovnom otvorení hospodárstva a prudké zvýšenie cien komodít. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že v medzimesačnom porovnaní stúpol index spotrebiteľských cien v USA v máji o 0,6 % po aprílovom zvýšení o 0,8 %.



Ekonómovia pritom očakávali v máji 2021 medziročný rast spotrebiteľských cien o 4,7 % a medzimesačný o 0,4 %.



Po vylúčení nestálych cien potravín a energií sa tzv. jadrová inflácia v máji zvýšila medzimesačne o 0,7 % (o 0,9 % v apríli) a medziročne o 3,8 %, čo bol jej najväčší skok od júna 1992.



Májové zrýchlenie inflácie nebude mať žiadny vplyv na menovú politiku Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky. Predseda Fed Jerome Powell opakovane vyhlásil, že vyššia inflácia bude len dočasná.



Americká centrálna banka v minulom roku znížila svoju referenčnú jednodňovú úrokovú sadzbu takmer na nulu a pumpuje peniaze do ekonomiky prostredníctvom mesačných nákupov dlhopisov.



Fed naznačil, že môže určitý čas tolerovať vyššiu infláciu po rokoch, keď sa pohybovala pod jeho 2-percentným cieľom.



Ale inflačné tlaky vyťahujú viac peňazí z vreciek spotrebiteľov. Predstavujú tak riziko pre zotavenie ekonomiky z recesie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Hrozí preto, že Fed nakoniec zareaguje na stúpajúcu infláciu a príliš agresívne zvýšenie úrokových sadzieb by mohlo vykoľajiť zotavovanie ekonomiky.