Matečná: Sebestačnosť v produkcii vajec je strategickým záujmom SR

Bratislava 7. februára (TASR) - Rastúci spoločenský tlak na zastavenie produkcie slepačích vajec z klietkových chovov vytvára riziko, že z obchodov v budúcnosti zmiznú slovenské vajcia. Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná preto s predstaviteľmi Zväzu obchodu (ZO) SR a Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) iniciovala dohodu o spolupráci. Jej cieľom je zachovať sebestačnosť Slovenska v produkcii vajec a zabezpečiť dostupnosť kvalitných a bezpečných slovenských vajec pre slovenských spotrebiteľov.



Ako uviedla šéfka rezortu, sebestačnosť Slovenska v tak významnej potravine ako sú vajcia, je strategický záujem štátu. Treba si uvedomiť, že vajcia sú superpotravinou a zároveň sa ako prísada nachádzajú v obrovskom množstve pokrmov. Štát preto musí urobiť maximum, aby producenti slovenských vajec, ktoré na rozdiel od zahraničných nie sú dotknuté potravinovými škandálmi, boli schopní zabezpečiť ich dostatok pre slovenských spotrebiteľov.



Ministerka ako aj predstavitelia ÚHS a ZO SR podpísali memorandum do roku 2030. Všetky tri strany sa ním zaväzujú, že budú spolupracovať na zabezpečení slovenských vajec pre domácich spotrebiteľov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bude hľadať zdroje financovania na podporu prechodu slovenských hydinárov z klietkových na podstielkové, voliérové a voľnovýbehové chovy nosníc.



Slovenskí producenti vajec sú vystavení tlaku zahraničných reťazcov. Tie bez zmapovania reálnych možností dodávok podstielkových vajec už teraz vyhlasujú, že sa zbavia vajec z klietkových chovov. Takmer 80 % z celkovej produkcie vajec na Slovensku pritom pochádza z obohateného klietkového chovu.



"Uvedomujeme si, že proces odmietania vajec z klietkových chovov v zahraničných obchodných reťazcoch je nezvratný. Treba však zdôrazniť, že nemá žiadne logické opodstatnenie a jeho zdôvodňovanie ochranou nosníc je len zámienka. Kvalita a zloženie vajec nezávisí od spôsobu chovu nosníc, ale iba od zloženia krmiva, ktoré nosnica konzumuje. Vedecké výskumy preukázali, že z hľadiska úžitkovosti, ale aj z pohľadu znečistenia škrupiny vajec je najvhodnejší a pre spotrebiteľa najbezpečnejší systém chovu nosníc v obohatených klietkach," uviedol Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska. Únia sa memorandom zaväzuje uskutočniť do roku 2030 rekonštrukciu klietkových chovov nosníc na podstielkové, voliérové a voľnovýbehové chovy nosníc.



Dobrú povesť, kvalitu a plnenie prísnych legislatívnych požiadaviek slovenských producentov vajec zdôraznil aj Zväz obchodu SR, ktorý zastrešuje reťazce s najvýznamnejším zastúpením slovenských produktov v regáloch.



"Slovenskí obchodníci združení vo Zväze obchodu SR majú výsostný záujem na dodávkach kvalitných a bezpečných potravín do svojich predajní. Slovenskí výrobcovia vajec tieto základné požiadavky napĺňajú," vyhlásil Martin Katriak, prezident ZO SR. Vzhľadom na sebestačnosť Slovenskej republiky a s ohľadom na čerstvosť a ekológiu sa členovia zväzu v dohode zaviazali uprednostňovať predovšetkým produkciu vajec pochádzajúcu zo Slovenskej republiky.