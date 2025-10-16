< sekcia Ekonomika
Začali s výstavbou elektrickej stanice 400/110 kV vo Vajnoroch
Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) začala s výstavbou elektrickej stanice 400/110 kV vo Vajnoroch, ktorá je súčasťou projektu Danube InGrid spolufinancovaného Európskou úniou (EÚ) z Nástroja na prepájanie Európy. Výstavba by mala stáť 54 miliónov eur, pričom 35 % z toho by mala spolufinancovať EÚ.
