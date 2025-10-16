Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Ekonomika

Začali s výstavbou elektrickej stanice 400/110 kV vo Vajnoroch

.
Na snímke elektrická stanica (ESt) Križovany nad Dudváhom. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) začala s výstavbou elektrickej stanice 400/110 kV vo Vajnoroch, ktorá je súčasťou projektu Danube InGrid spolufinancovaného Európskou úniou (EÚ) z Nástroja na prepájanie Európy. Výstavba by mala stáť 54 miliónov eur, pričom 35 % z toho by mala spolufinancovať EÚ.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov