Slovensko sa od 15. marca zapojí do európskeho systému výberu mýta

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovensko sa od 15. marca tohto roka zapojí do Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). Informovala o tom v utorok Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že podpísala zmluvy so štvoricou medzinárodných poskytovateľov tejto služby, ktorí prešli procesom akreditácie.



Európsky systém prinesie podľa NDS na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty konkurenciu vo výbere mýta, liberalizuje trh a dopravcom zaistí vyšší komfort. Od 15. marca začnú akreditovaní poskytovatelia poskytovať svoje služby domácim aj medzinárodným dopravcom na Slovensku. Bližšie informácie o pripájaní do služby či jej možnostiach poskytnú jednotlivé spoločnosti.



"Samotná výška mýta je stanovená zákonom a pre dopravcov ostáva nemenná. Prevádzkovatelia však budú prirodzene súperiť o zákazníkov, či už v ponuke benefitov alebo cien v rámci komplexných ponúk. Tento vývoj vidíme v krajinách, ktoré sa do EETS už zapojili," priblížil riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška. Prvým benefitom podľa neho je, že dopravcom odpadne povinnosť vymieňať si palubné jednotky na hraniciach, ak budú prechádzať krajinami v portfóliu ich poskytovateľa.



V súčasnosti sú na Slovensku akreditovaní štyria medzinárodní poskytovatelia tejto služby. Ide o taliansky Telepass, nemecký Toll4Europe, českí Eurowag a ITIS. Záujem o vstup na slovenský mýtny trh podľa NDS predbežne prejavila aj ďalšia medzinárodná spoločnosť.