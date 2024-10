SR získala súhlas EK na vyplatenie štvrtej platby z plánu obnovy

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovenská republika v piatok definitívne získala súhlas na vyplatenie štvrtej platby z plánu obnovy v plnej výške. Európska komisia (EK) potvrdila, že trestná novela nie je v rozpore s míľnikmi plánu obnovy. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie Národnej implementačnej a koordinačnej autority Oľga Dúbravská z Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy.



"Splnili sme všetkých pätnásť míľnikov v rámci štvrtej žiadosti o platbu, ktoré nám garantujú vyplatenie sumy vo výške 799 miliónov eur. Po zhodnotení dodatočných informácií EK dospela k záveru, že pôvodný míľnik, ktorý sa týkal boja proti korupcii a nezávislosti súdnictva, nepovažuje za zvrátený a preto je žiadosť pozitívne vyhodnotená," uviedol podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku SR Peter Kmec (Hlas-SD).



Hodnota celej žiadosti bola vo výške 923 miliónov eur. Po odpočítaní časti predfinancovania, ktoré Slovensko už dostalo, je v najbližších dňoch očakávaná platba vo výške 799 miliónov eur. Vďaka týmto financiám bude možné realizovať viaceré reformy. Ide napríklad o zlepšenie integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, či reformu poradenstva a prevencie v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.



"Na tomto príklade je vidieť, že rokovania s Európskou komisiou prebiehajú na veľmi odbornej a korektnej úrovni a budem rád, ak nebudeme robiť z plánu obnovy na Slovensku politickú súťaž. Sústreďme sa na výsledok a buďme pyšní na to, čo sa nám dnes podarilo dosiahnuť," uzavrel Kmec.



Slovensko si doteraz podalo štyri žiadosti. Plán obnovy ráta spolu s deviatimi platbami až do jeho konca, teda do roku 2026. Piatu žiadosť o platbu Slovensko predloží ešte v decembri tohto roka.