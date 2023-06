Sociálni partneri vyzývajú zastaviť prijímanie škodlivých zákonov

Bratislava 19. júna (TASR) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ako aj zástupcovia zamestnancov združení v Konfederácii odborových zväzov (KOZ) SR , verejne vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR a prezidentku SR, aby zastavili obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a prijímanie návrhov zákonov škodlivých pre krajinu.



Predkladanie poslaneckých návrhov a závažných regulačných opatrení bez riadneho vyčíslenia ich dosahov na obyvateľstvo a podniky, či prijímanie zákonov bez akejkoľvek odbornej diskusie za zatvorenými dverami sa podľa sociálnych partnerov v uplynulom období stalo na Slovensku bežnou praxou. Návrhy zákonov sa predkladajú bez potrebnej analýzy, čo často spôsobuje opätovné otváranie legislatívy z dôvodu jej nerealizovateľnosti v praxi.



Je podľa nich neprípustné, aby sa domáce podniky a obyvatelia Slovenska donekonečna stávali obeťami populizmu, účelového zavádzania a nástrojov predvolebných kampaní, ktoré priamo negatívne zasahujú do ich rozpočtov a peňaženiek. Takýto stav považujú sociálni partneri za neakceptovateľný.



"Nekontrolovateľné a nesystémové legislatívne zmeny pritom oslabujú celú ekonomiku - klesá konkurencieschopnosť, rastú konečné ceny tovarov a služieb i nezamestnanosť - na čo v konečnom dôsledku dopláca celá krajina," zdôraznili v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii zástupcovia zamestnávateľov.



"Parlament prijíma aj legislatívne normy, ktoré nekompetentne zasahujú do systému sociálneho poistenia, daňovej oblasti či oblasti školstva. Táto legislatíva je častokrát nevykonateľná a prípadne prináša množstvo aplikačných problémov," upozornili zástupcovia zamestnancov.



Súčasný stav je podľa sociálnych partnerov neudržateľný. "Neakceptujeme a nebudeme akceptovať situáciu, aby sme sa o kľúčových legislatívnych zmenách dozvedeli z médií, ani aby sme obchádzali jednotlivých poslancov a snažili sa ich presvedčiť, prečo by mali či nemali podporiť daný legislatívny návrh," podčiarkli predstavitelia sociálnych partnerov.



Spoločným cieľom je podľa nich mať dlhodobo zachovaný systémový a férový prístup k legislatívnemu procesu a spoločne viesť kultivovaný sociálny dialóg za účasti všetkých dotknutých subjektov s cieľom prijímať zákony, ktoré sú v prospech krajiny, podnikov a obyvateľstva.



"Je načase začať prijímať návrhy zákonov, ktoré sa zakladajú na odbornosti a sú skutočne v prospech našej ekonomiky a životnej úrovne domácností, a to nielen naoko," dodali zamestnávatelia združení v RÚZ, AZZZ a v APZD, členovia ZMOS a zástupcovia zamestnancov združení V KOZ SR.