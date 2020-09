Spotrebiteľské ceny v eurozóne v auguste medziročne klesli

Luxemburg 17. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v eurozóne minulý mesiac medziročne klesli o 0,2 % tak, ako to naznačil predbežný odhad. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Augustový pokles spotrebiteľských cien v regióne, ktorý zaviedol euro, bol prvý za viac ako štyri roky, od mája 2016. Na ilustráciu, v júli bola miera inflácie v eurozóne na úrovni 0,4 %. A pred rokom, v auguste 2019, dosiahla 1 %.



V celej 27-člennej Európskej únii (EÚ) tempo rastu inflácie v auguste 2020 spomalilo na 0,4 % z 0,9 % v júli a 1,4 % pred rokom.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v eurozóne aj v EÚ v auguste znížili rovnako o 0,4 %, čo sa tiež zhoduje s predbežným odhadom.



Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu medziročnú infláciu zaznamenali v auguste Cyprus (-2,9 %), Grécko (-2,3 % ) a Estónsko (-1,3 %). A, naopak, najvyššiu mali v Maďarsku (4 %), Poľsku (3,7 %) a Česku (3,5 %).



Na Slovensku harmonizovaná miera inflácie v auguste medziročne vzrástla o 1,4 % a medzimesačne klesla o 0,1 %.



V porovnaní s júlom klesla medziročná inflácia v 16 členských štátoch, zostala stabilná v piatich a vzrástla v šiestich.



V auguste najviac prispeli k ročnej miere inflácie v eurozóne ceny potravín, alkoholu a tabaku, a to 0,33 percentuálneho bodu (p. b). Nasledovali služby (0,30 p. b.), neenergetické priemyselné výrobky (-0,03 p. b.) a energie (-0,77 p. b.).