Spotrebiteľské ceny v eurozóne v januári vzrástli o 0,9 %

Luxemburg 23. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v eurozóne sa v januári zotavili z decembrového medziročného poklesu o 0,3 % a vzrástli o 0,9 %. Ukázali to v utorok spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré potvrdili predbežný odhad.



Napriek oživeniu zostáva miera inflácie v euroregióne hlboko pod cieľovou úrovňou Európskej centrálnej banky, ktorou je inflácia tesne pod hranicou 2 %.



Na ilustráciu, v januári 2020 bola miera inflácie v eurozóne na úrovni 1,4 %.



Eurostat ďalej uviedol, že v celej Európskej únii (EÚ) sa tempo rastu spotrebiteľských cien v januári 2021 zrýchlilo na 1,2 % z 0,3 % v decembri. Bolo však pomalšie ako 1,7 % v januári 2020.



Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu medziročnú mieru inflácie zaznamenali v januári Grécko (-2,4 %), Slovinsko (-0,9 %) a Cyprus (-0,8 %). A naopak, najvyššiu infláciu vykázali Poľsko (3,6 %), Maďarsko (2,9 %) a Česko (2,2 %).



Na Slovensku sa medziročná miera inflácie v januári znížila na 0,7 % z 1,6 % v decembri.



V porovnaní s decembrom medziročná miera inflácie klesla v troch členských štátoch, zostala stabilná v šiestich a v 18 vzrástla.



Čo sa týka jednotlivých komponentov, v januári mali najvyšší príspevok k ročnej miere inflácie v eurozóne ceny služieb , a to 0,65 percentuálneho bodu (pb). Nasledovali ceny neenergetických priemyselných výrobkov (0,37 pb), potravín, alkoholu a tabaku (0,30 pb). Ceny energií mali záporný príspevok, a to 0,41 pb.