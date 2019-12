Ceny plynu a elektriny pre domácnosti v roku 2020 stúpnu

Bratislava 2. decembra (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a. s., v reakcii na rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upraví od 1. januára 2020 ceny za dodávku plynu a elektriny pre domácnosti. Informoval o tom Ondrej Šebesta, hovorca spoločnosti.



ÚRSO podľa neho pri stanovení cien za dodávku plynu vychádzal z priemernej ceny plynu na burze v Nemecku, ktorá bola v sledovanom období 12 mesiacov od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 vyššia o 8,59 %. Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa medziročne zvýšia v priemere o 4,94 %.



Podčiarkol, že pri stanovení cien za dodávku elektriny ÚRSO vychádzal z ceny silovej elektriny na pražskej burze, ktorá za referenčné obdobie, prvý polrok 2019, vzrástla medziročne o 28 %. Vzhľadom na tento nárast sa koncové ceny za dodávku elektriny pre domácnosti medziročne zvýšia v priemere približne o 9 %.



Zákazníci SPP majú podľa Šebestu možnosť nahlásiť stav plynomeru od 3. do 14. januára 2020. Môžu tak urobiť prostredníctvom zákazníckej linky SPP, prípadne emailom na adrese zakaznickalinka@spp.sk, prostredníctvom webového chatu SPP na www.spp.sk alebo osobne v Zákazníckom centre SPP.



Vyúčtovacie faktúry budú podľa hovorcu zasielané zákazníkom až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia. V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára 2020 spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., stanoví pre všetkých odberateľov plynu od SPP odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky (odhadom), nie prostredníctvom fyzického odpočtu.



Šebesta dodal, že na základe rozhodnutia ÚRSO sú súčasťou koncových cien za dodávku plynu pre domácnosti aj sieťové poplatky. Ak sa zoberie do úvahy modelový príklad pre kategóriu D1 pri spotrebe 1000 kilowatthodín (kWh), bude ročná platba za dodávku plynu od 1. januára 2020 v sume 95,11 eura vrátane DPH. Z tejto celkovej ceny tvorí 43,44 eura (45,67 %) samotná cena za dodávku plynu a zvyšok, 51,67 eura (54,33 %), tvoria sieťové poplatky. Na výšku týchto poplatkov podľa neho nemajú dodávatelia energií žiadny vplyv, iba ich zahrnú do celkovej ceny v zmysle príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO.