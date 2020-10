Poľnohospodári s potravinármi vstupujú do štrajkovej pohotovosti

Bratislava 7. októbra (TASR) - Členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), teda slovenskí chovatelia zvierat, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a iných, či pestovatelia, zeleninári, ovocinári alebo vinohradníci, vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Pripája sa k nim aj široké spektrum potravinárov, ktorí rovnako mimoriadne kriticky vnímajú situáciu v rezorte, a to slovenskí pekári, mliekari, mlynári, výrobcovia cukru, výrobcovia sladu a piva, liehovarníci a zástupcovia ďalších potravinárskych spracovateľských odvetví.



Ako ďalej informovala Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, rozhodli tak na utorkovom (6. 10.) 33. valnom zhromaždení SPPK. Dôvodom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti je vážna situácia v agropotravinárskom odvetví, ktorú štát naďalej buď ignoruje, alebo podceňuje.



"Vieme, že dlhoročný prepad agropotravinárskeho sektora sa nedá zastaviť zo dňa na deň. Úprimne sme sa spoliehali, že vláda a vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR hneď od začiatku svojho mandátu koncepčnými krokmi pohne veci k lepšiemu. Opak je však pravdou. S nesystémovým prístupom sa stretávame od prvých dní nástupu nového vedenia ministerstva. Dvakrát sme sa snažili upriamiť pozornosť premiéra na skutočne vážnu situáciu v našom rezorte. Bohužiaľ, bez odozvy. Minister má svoj názor, ktorý je v príkrom rozpore s vývojom odvetvia v európskom priestore 21. storočia," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



Poslednou kvapkou podľa Macha je Plán obnovy EÚ, v ktorom nie je ani len zmienka o poľnohospodárstve a potravinárstve. "Potrebujeme jasnú odpoveď, či nás táto krajina vôbec potrebuje a či budeme naďalej označovaní len za vinníkov a iba ľudí, ktorí ničia tuto krajinu a poberajú len dotácie. Nie sme proti nikomu, ale chceme bojovať za to, aby naša krajina bola krajšia, trvalo udržateľná a aby spoločne malí, rodinní a veľkí poľnohospodári v spolupráci s potravinármi nakŕmili tento národ," zdôraznil Macho.



Totálna absencia dialógu pri príprave budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ, absolútne nezmyselné rozdeľovanie poľnohospodárskej verejnosti, situácia okolo Slovenského pozemkového fondu, nekoncepčné kroky prijímané na poslednú chvíľu bez diskusie, ale najnovšie aj fakt, že agropotravinárstvo sa nedostalo medzi prioritné oblasti Plánu obnovy EÚ, sú podľa Macha hlavnými dôvodmi vyhlásenia štrajkovej pohotovosti.



Holéciová dodala, že SPPK začne mobilizovať poľnohospodárov a potravinárov na vidieku. V prípade ďalšieho neriešenia kritickej situácie v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví rozhodne o spôsobe presadzovania požiadaviek aj prostredníctvom ústavného práva, práva na štrajk.