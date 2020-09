Správa ciest môže začať v veľkoplošnými opravami komunikácií

Bratislava 28. septembra (TASR) – Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietla odvolanie v prípade súťaže na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy. Slovenská správa ciest (SSC) by tak mohla začať s prácami. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Rada ÚVO tak potvrdila rozhodnutie úradu vydané v konaní na prvom stupni. "Uvedené znamená, že rada ÚVO, rovnako ako úrad, v postupe verejného obstarávateľa neidentifikovala navrhovateľom namietané porušenia zákona o verejnom obstarávaní," priblížila pre TASR Zvončeková.



Zároveň ozrejmila, že úlohou Rady ÚVO v tomto odvolacom konaní bolo posúdiť zákonnosť postupu verejného obstarávateľa, teda SSC, pri vyhodnocovaní ponúk uchádzačov. A to z hľadiska údajne mimoriadne nízkej ponuky, konkrétne v súvislosti s uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste v poradí, a z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia jednej z podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti. Vyhodnotenie ponúk verejným obstarávateľom týkajúce sa týchto skutočností bolo totiž namietané uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení umiestnil na piatom mieste v poradí.



SSC v júli informovala o tom, že námietku proti vyhodnoteniu ponúk, ktorú podal jeden z uchádzačov, úrad zamietol ako neodôvodnenú. Správa ciest súčasne deklarovala, že ak sa verejné obstarávanie ukončí počas leta, do konca roka stihne zrekonštruovať vozovky na celom území Slovenska vo výške približne 50 miliónov eur. Najviac ciest sa má opraviť v Banskobystrickom kraji, kam by malo smerovať približne 24 % z plánovanej investície.



SSC v októbri 2019 vyhlásila novú súťaž na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, ktorá je rozdelená na časti. Cenu odhadla na 166,56 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). SSC musela pôvodnú súťaž zrušiť na základe rozhodnutia ÚVO práve pre nerozdelenie zákazky na časti.



Zákazka zahŕňa opravy vozoviek na cestách prvej triedy výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky. Cieľom je zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženie životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.