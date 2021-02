Štátne hmotné rezervy kúpia 2,5 milióna nazálnych testov na COVID-19

Bratislava 9. februára (TASR) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR chce nakúpiť 2,5 milióna nazálnych antigénových testov na ochorenie COVID-19. Informoval o tom predseda SŠHR Ján Rudolf. Štátne hmotné rezervy kúpia testy prostredníctvom priameho rokovacieho konania.



Na základe spresnenej špecifikácie, ktorú štátnym rezervám zaslalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v piatok (5. 2.), vyhlásila SŠHR v pondelok (8. 2.) verejné obstarávanie na nákup nosových antigénových testov. Uchádzači majú možnosť zasielať svoje ponuky do stredy (10. 2.) do 12.00 h.



"Nazálne antigénové testy sú menej invazívne ako antigénové testy založené na výtere z nosohltana. Preto sú napriek nižšej citlivosti odporúčané aj pri vyšetreniach detí," vysvetlila SŠHR s tým, že výter sa vykonáva z prednej časti nosa, približne do hĺbky dvoch centimetrov. Takýto výter je lepšie tolerovaný okrem detí aj v skupine ľudí zdravotne ťažko postihnutých. Metóda založená na menej invazívnom odbere z prednej časti nosa je lepšie tolerovaná aj pri opakovanom a častom testovaní osôb.



"Tento typ testov nebol doposiaľ v Slovenskej republike dostupný. Nákup štát realizuje preto, lebo má záujem testovať čo najšetrnejším spôsobom, predovšetkým deti," podotkol Rudolf.



Štátne rezervy pripomenuli, že minulý týždeň zaobstarali aj 8,4 milióna antigénových testov, ktorými sa v súčasnosti testujú obyvatelia Slovenska v rámci celoplošného skríningu, respektíve COVID automatu.