ŠÚ SR: Inflácia v novembri vzrástla na 5,6 %, najviac od decembra 2004

Bratislava 14. decembra (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien dosiahol v novembri 5,6 %, čo je najvyššia hodnota za posledných sedemnásť rokov. Medzimesačne aj medziročne vzrástli najmä ceny vybraných potravín, stavebných materiálov v rôznych položkách bývania a tiež nábytku, bytového zariadenia či bežnej údržby domácností. V utorok o tom informoval Štatistický úrad SR. Medzimesačne ceny vzrástli o 0,5 %. Tempo rastu sa tak druhý mesiac po sebe zmiernilo, keď v októbri bol medzimesačný rast 0,6 % a v septembri 0,8 %.



Infláciu medziročne najvýraznejšie podporil rast cien potravín o 4,8 %, čo je najvyššia hodnota od mája 2020. Najvýznamnejšie tento výsledok ovplyvnili rastúce ceny chleba a obilnín, ďalej mlieka a syrov, obe zložky boli medziročne drahšie o 5 %. V novembri sa najmä pod vplyvom drahšieho masla zdynamizoval rast cien za oleje a tuky, medziročne zákazníci zaplatili až o pätinu viac. Naopak, tlmiaci účinok malo medzimesačne zlacnenie mäsa, zeleniny a ovocia. Od začiatku roka v súhrne stúpli ceny potravín v medziročnom porovnaní o 1,5 %.



Bývanie a energie, ktoré sú najväčšou položkou v štruktúre výdavkov slovenských domácností, zvýšili rast cien na hodnotu 4 %, čo je najviac v tomto roku. Ide najmä o vplyv drahších stavebných materiálov, ktoré vstupujú do rôznych zložiek výdavkov patriacich do tohto odboru a dosahujú nadpriemerné medzimesačné rasty takmer nepretržite už od jari tohto roka.



Medziročný rast naďalej ovplyvňoval aj rast cien palív či rastúce ceny nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby, ktoré dosiahli najvyššie hodnoty rastu v tomto roku, a to o 5,3 % aj z dôvodu novembrového rastu cien prostriedkov na umývanie a pranie v domácnostiach.



Spomedzi 12 hlavných zložiek spotrebného koša ceny vzrástli medzimesačne vo ôsmich, v dvoch odboroch sa vývoj nezmenil (vzdelávanie a pošty a telekomunikácie). Najvýznamnejšie k medzimesačnému rastu cien prispievali vyššie ceny v odbore potraviny a nealkoholické nápoje. Vyššie ceny v odbore ovplyvňoval nielen rast cien potravín o 0,5 %, ale v novembri aj rast nealkoholických nápojov o 0,8 %.



Oproti októbru si o jedno percento viac priplatili zákazníci za kávu, čaj a kakao a o 0,6 % aj za minerálne vody a nealko nápoje. Spomedzi potravín medzimesačný rast významnejšie podporili vyššie ceny chleba a obilnín o 1,5 %, mlieka, syrov a vajec o 1,4 % a tiež olejov a tukov o 4,4 %. Naopak, medzimesačne už druhý mesiac po sebe klesli ceny ovocia, mäsa a zeleniny.



V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,9 %. Index spotrebiteľských cien sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 3 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,8 %, za domácnosti dôchodcov o 2,7 %.



Jadrová i čistá inflácia v novembri boli blízko 6 %

Jadrová inflácia dosiahla hodnotu šesť percent a čistá inflácia bola na úrovni 6,4 %.



V novembri oproti októbru úhrnnú infláciu ovplyvnila jadrová inflácia o 0,52 percentuálneho bodu (p. b.), regulované ceny o 0,01 p. b. a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Jadrovú infláciu ovplyvnili ceny potravín o 0,09 p. b. a čistá inflácia o 0,42 p. b.