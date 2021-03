Januárové tržby maloobchodníkov padli historicky o 16,8 percenta

Bratislava 4. marca (TASR) – Tržby maloobchodníkov sa v januári 2021 historicky prepadli medziročne o 16,8 %, pokles prvýkrát zaznamenali aj hypermarkety. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Koronakríza existenčne zasiahla ubytovateľov, ich tržby boli v januári 2021 nižšie o takmer 90 %, reštaurácie a pohostinstvá bojovali s polovičným poklesom tržieb.



"Tržby v maloobchode sa v januári 2021 medziročne znížili o 16,8 %, bol to najväčší pokles od roku 2009," prirovnali štatistici. Znížili sa vo všetkých deviatich sledovaných činnostiach maloobchodu, v štyroch z nich dosiahol pokles historické minimá.



Prehĺbil sa pokles tržieb v predaji a oprave motorových vozidiel, tržby medziročne klesli takmer o 20 %, čo bol najväčší pokles od mája 2020. Po decembrovom zvýšení znova klesli aj tržby vo veľkoobchode o 6,3 %. Tržby reštaurácií a pohostinstiev nedosiahli ani polovicu tržieb z januára 2020. Horšie na tom boli už len ubytovatelia, tržby v ubytovaní sa prepadli na historicky najnižšiu hodnotu, januárový pokles sa blížil k 90 %.



Tržby za vlastné výkony a tovar v januári 2021 v porovnaní s decembrom 2020 klesli vo všetkých hlavných činnostiach vnútorného obchodu. Najväčší prepad tržieb oproti predchádzajúcemu mesiacu pocítili poskytovatelia ubytovacích služieb, o 60,8 %, a prevádzkovatelia reštaurácií a pohostinstiev o 31,6 %. Výrazne klesli aj tržby v maloobchode o 9,5 % a pokles bol aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 % a vo veľkoobchode o 1,6 %.



"Prejavy druhej vlny koronakrízy v SR v priebehu januára 2021 výrazne zasiahli obchod, tržby v maloobchode zaznamenali väčší prepad ako počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 na jar 2020," podotkli štatistici. Situáciu ovplyvnilo zníženie v podielovo najvýznamnejších činnostiach, prvýkrát od začiatku koronakrízy sa do výraznejšieho poklesu dostal maloobchod v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety) o 12,4 %. "Táto zložka maloobchodu minulý rok pomerne dobre odolávala situácii a na rozdiel od ostatných štruktúr maloobchodu vykazovala medziročné rasty tržieb. V januári 2021 však prišla zmena, hyper a supermakety zaznamenali najväčší prepad tržieb od roku 2009," okomentoval úrad.



Významné bolo aj zníženie v špecializovaných predajniach ostatného tovaru o 16,6 %, ako aj v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť o 34,4 %, kde tržby klesli najviac od februára 2009 (vtedy bol pokles o 41,3 %). Historické prepady tržieb zaznamenali aj predajcovia v špecializovaných predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom (o 20,3 %) a v stánkoch a na trhoch (o 51,5 %), v týchto prípadoch však išlo o podielovo menej významné činnosti maloobchodu.



Výrazne medziročne klesli tržby aj v predajniach s obuvou a koženými výrobkami o 75 % a v predajniach s odevmi o 61 %. V obidvoch činnostiach sa tempo poklesu oproti decembru výrazne prehĺbilo. Pokles tržieb zaznamenali aj maloobchodné predajne mäsa a mäsových výrobkov o 27 % a predajne s tabakovými výrobkami o 10 %.



Naďalej pokračoval pokles tržieb v predaji a oprave motorových vozidiel, na začiatku roka 2021 tržby medziročne klesli takmer o 20 %, bolo to najviac od mája 2020. Najväčší prepad tržieb bol v predaji motorových vozidiel o 22,9 %. "Po priaznivom vývoji v roku 2020 začali v januári zaostávať aj tržby v oprave a údržbe motorových vozidiel, po ôsmich mesiacoch rastu sa medziročne znížili o 18,4 %. Pokles bol aj v predaji náhradných dielov a príslušenstva o 1 %," spresnili štatistici.



Klesli aj tržby vo veľkoobchode, v januári 2021 sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížili o 6,3 %.



Na historicky najnižšiu hodnotu sa prepadli tržby v ubytovaní. Januárový pokles o takmer 90 % (87,9 %) prekonal aj prepad tržieb z prvej vlny pandémie v apríli 2020 (pokles o 84,7 %). Podobne nepriaznivý vývoj bol aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, januárové tržby sa medziročne znížili o viac ako polovicu (o 55 %).