Štatistický úrad: Návštevnosť hotelov v septembri vzrástla

Bratislava 24. novembra (TASR) - Návštevnosť hotelov a penziónov na Slovensku bola v septembri medziročne vyššia o takmer 17 %. Informoval o tom v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Stále však bola o štvrtinu nižšia než pred pandémiou. Celkový medziročný nárast ovplyvnil hlavne vyšší počet zahraničných hostí, ich podiel bol 26 %. Aj keď je tento podiel najvyšší od začiatku pandémie, cudzincov je stále málo, ich návštevnosť Slovenska nedosahuje ani polovicu zo septembra 2019.



Ubytovacie zariadenia na Slovensku v septembri navštívilo takmer 441.000 hostí. Cudzincov prišlo medziročne o 45 % viac a domácich turistov o deväť percent viac. Aj vlaňajšok však bol pre pandémiu nového koronavírusu slabý, tento september teda dosiahol zhruba tri štvrtiny hodnôt v porovnaní s predpandemickým septembrom 2019.



Počet prenocovaní medziročne vzrástol o 6,8 %. Kým v septembri tohto roka strávili hostia v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu takmer 1,2 milióna nocí, v septembri 2019 to bolo 1,5 milióna nocí.



"Celkové počty návštevníkov medziročne rástli vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho, pričom najvyšší medziročný nárast zaznamenal Bratislavský kraj," poznamenali štatistici. Ide však podľa nich o región, ktorý zaznamenáva najvyššie prepady spomedzi ôsmich krajov v porovnaní s návštevnosťou v roku 2019. Najviac turistov navštívilo Žilinský a Prešovský kraj, nasledoval spomínaný Bratislavský kraj.



Domáci turisti (325.000 osôb) predstavovali 73,8-percentný podiel na návštevnosti v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach. Podobne ako pri celkovej návštevnosti, počet domácich návštevníkov rástol vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho. V porovnaní s hodnotami roku 2019 septembrovú návštevnosť predbehol, iba jeden kraj, Žilinský. Trnavský a Prešovský kraj dosiahol približne rovnaké hodnoty domácich hostí ako pred dvoma rokmi. V ostatných krajoch sa návštevnosť domácich hostí v dvojročnom porovnaní znížila o tri až 23 %.



Ubytovacie služby využilo v septembri 116.000 cudzincov a na celkovej návštevnosti tvorili 26,2 % podiel. Vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho zaznamenali medziročne vysoké nárasty počtu cudzincov, a to o 12 až 117 %. Najviac zahraničných hostí a najvyšší medziročný nárast dosiahol Bratislavský kraj, nasledoval Prešovský a Žilinský kraj.



V súhrne od januára do septembra sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 2,24 milióna návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o 24,2 %. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou bol celkový počet hostí nižší o 55 %, pričom najvýraznejší 78-percentný prepad zaznamenala návštevnosť cudzincov.