Trnavský Stellantis chystá zmeny vo výrobe, preinvestuje 180 miliónov

Bratislava 28. júna (TASR) – Skupina Stellantis, ktorej súčasťou je aj trnavská automobilka, rozhodla o alokácii nového výrobného programu segmentu B vo svojom výrobnom centre v Trnave. Postupný začiatok výroby je naplánovaný od roku 2023. S cieľom výrazne prispieť k zvyšovaniu uhlíkovej neutrality budú veľkú časť výrobného programu predstavovať aj plne elektrické motorizácie. Informoval o tom hovorca trnavskej automobilky Peter Švec.



„Toto rozhodnutie v prospech Trnavy je ocenením za výkon výrobného centra, ktoré dosiahlo vďaka transformačnému projektu Future in our hands. Z neho vyplýva spoločný záväzok stať sa lídrom skupiny Stellantis v doménach ekonomickej výkonnosti a klientskej kvality tak v krátkodobom, ako aj v dlhodobom horizonte. K získaniu nového výrobného programu významne prispel aj podpis kolektívnej zmluvy s odborovou organizáciou OZ KOVO na štyri roky. Kolektívna zmluva chráni automobilku a jej zamestnancov, konkrétne záväzky sú vďaka nej predvídateľné a zároveň podporuje zvyšovanie konkurencieschopnosti výrobného centra v Trnave,“ uviedol hovorca.



Časť trnavského tímu začne podľa Šveca okamžite intenzívne pracovať na projekte, ktorý sa bude postupne rozširovať. Industriálna investícia do nového výrobného programu bude znamenať aj významnú mobilizáciu aktivít spojených s inováciami, ďalšou aplikáciou technológií Industry 4.0, znižovaním energetickej náročnosti a ochranou životného prostredia. Inovácie a digitalizácia vo výrobných procesoch a pri znižovaní energetickej náročnosti znamenajú šancu na zlepšenie dlhodobej konkurencieschopnosti. Budú tiež konkrétnym príspevkom k zelenej ekonomike. Na manažovanie týchto projektov bol vytvorený špecializovaný tím technologického centra s názvom InoLab.



„Popri našej spoločnej vnútornej mobilizácii bola jednou z kľúčových aktivít v prospech rozhodnutia o alokácii investície do Trnavy aj aktívna komunikácia so slovenskou vládou o zlepšení podnikateľského prostredia na Slovensku,” doplnil hovorca.



V Trnave sa aktuálne vyrába nový model Peugeot 208, ktorý sa stal Európskym autom roka 2020. Automobilka prvýkrát v histórii ponúka aj 100-percentnú elektrickú verziu e-208 s nulovými emisiami CO2. Od septembra 2016 exkluzívne vyrába aj model Citroën C3. Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla 1,2 miliardy eur.