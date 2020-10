Bratislava 5. októbra (TASR) - Tržby maloobchodu v auguste 2020 zvýšili tempo rastu na 4 %, ubytovanie a predaj áut stále nedobehli minulý rok. Prvýkrát od vzniku pandémie boli nad úrovňou minulého roka tržby špecializovaných nepotravinových predajní. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Tržby maloobchodu boli v auguste 2020 medziročne vyššie, a to výraznejšie ako v júli, až o 4 %. Bol to vplyv rastu tržieb už vo väčšine zložiek maloobchodu, pričom prvýkrát od pandémie sa nad úroveň minulého roka dostali tržby špecializovaných nepotravinových predajní. Stále však výraznejšie, až o 17 %, zostávali tržby v ubytovaní, a to napriek dvojcifernému nárastu voči júlu. V poklese boli naďalej aj tržby v predaji a oprave motorových vozidiel.



Na medzimesačnej úrovni sa rast udržal vo väčšine hlavných činností obchodu, v maloobchode to bolo o 1,7 %, v ubytovaní o 14,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,8 %. Medzimesačný pokles zaznamenali tržby v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,4 % a vo veľkoobchode o 2,9 %.



V štruktúre maloobchodu malo šesť z deviatich sledovaných činností tržby na vyššej úrovni ako pred rokom, pričom najvýraznejšie to platilo v maloobchode v nešpecializovaných predajniach (hypermarketoch a supermarketoch), ktoré dosiahli medziročne rast o 7,5 %. Prvýkrát od vzniku pandémie, teda po piatich mesiacoch poklesu, sa do rastu tržieb dostali špecializované predajne s ostatným tovarom, a to o 3,1 % (ide o predajne s odevmi, obuvou, farmaceutickým tovarom, kvetmi a iné). Naopak, najväčší pokles sa prejavil v tržbách špecializovaných predajní s potravinami, nápojmi a tabakom o 3 %.



Za osem mesiacov roku 2020 sa tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov znížili o 19,3 %. Rast tržieb vo veľkoobchode bol len veľmi mierny, oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 0,5 %. V maloobchode boli tržby nižšie o 2,6 %.