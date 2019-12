Ukrajina a Rusko sa dohodli na tranzite plynu

Moskva 20. decembra (TASR) - Rusko a Ukrajina podpísali protokol k dohode o pokračovaní tranzitu plynu cez územie Ukrajiny a urovnaní vzájomných nárokov. Povedal to v piatok novinárom hovorca ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom.



"Ruská a ukrajinská strana podpísali protokol k dohode o pokračovaní tranzitu plynu cez územie Ukrajiny a o urovnaní vzájomných nárokov," citovala hovorcu ruská agentúra TASS.



Trojstranné rokovania medzi Ruskom, Ukrajinou a Európskou komisiou o tranzite ruského zemného plynu do Európskej únie cez Ukrajinu sa konali včera v Berlíne, pričom Moskva a Kyjev po vyše šiestich hodinách diskusií v princípe dosiahli dohodu. To je pre Európsku úniu kľúčové, keďže súčasný kontrakt medzi Gazpromom a Naftogazom o tranzite ruského plynu vyprší 31. decembra tohto roka.