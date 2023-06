Nezamestnanosť na Slovensku v máji klesla už štvrtý mesiac za sebou

Bratislava 20. júna (TASR) - Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDÚ) na obyvateľstve Slovenska sa v máji po prvý raz dostal pod 4 % a dosiahol 3,9 %. Nezamestnanosť meraná týmto ukazovateľom klesala v máji už štvrtý mesiac po sebe, informovalo v utorok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



"Pokles pokračuje napriek nárastu počtu tohtoročných absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Zníženie nezamestnanosti je čiastočne spôsobené zmenami v oblasti aktivačných prác," priblížil ÚPSVR.



PDÚ, ktorý je od januára tohto roka pre rezort práce, sociálnych vecí a rodiny hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, medzimesačne klesol o 0,18 percentuálneho bodu (p. b.)a medziročne sa znížil o 0,76 p. b. V máji sa PDU ustálil na najnižšej hodnote od januára 2021, odkedy rezort tento ukazovateľ začal sledovať.



Podružný ukazovateľ, miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v máji úroveň 5,10 %, čo naznačuje, že situácia na trhu práce sa vrátila do stavu pred krízou. Vo februári 2020 to bolo 5,05 %.



Májový pokles, podobne ako aprílový, bol čiastočne spôsobený zmenami v oblasti aktivačných prác. Od apríla začali platiť v oblasti aktivačných prác zásadné legislatívne zmeny s cieľom zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie. V praxi to znamenalo ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vyplácal aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác.



Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková priblížila, že celková nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, rovnako tak aj v 15 okresoch s najvyššou nezamestnanosťou. "Je to výborná správa, a tiež dobrá vizitka pre rezort práce, že naše rôznorodé opatrenia pomáhajú a podporujú ľudí, aby si našli lepšie uplatnenie na trhu práce," uviedla.



Napriek poklesu celkovej nezamestnanosti, počet uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov v máji mierne vzrástol. Dôvodom bol tradičný prítok tohtoročných absolventov vysokých škôl do evidencie na úradoch práce. Očakáva sa, že zvýšený prítok tohtoročných absolventov vysokých, ale aj stredných škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie bude v najbližšom období pokračovať. Analytik Inštitútu sociálnej politiky Matěj Bělín však predpokladá, že celková nezamestnanosť bude napriek prítoku absolventov ďalej klesať. Ako dôvod uvádza výrazné zlepšenie hodnoty Indikátora ekonomického sentimentu, ako aj letné sezónne práce v poľnohospodárstve, stavebníctve či cestovnom ruchu.