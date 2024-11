J. Ráž: Úsek D1 s tunelom Višňové dokončia zrejme začiatkom roka 2026

Višňové 21. novembra (TASR) - Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové dokončia až v roku 2026. Ak sa nevyskytnú nepredvídané okolnosti, hotový by mohol byť vo februári. Na brífingu po kontrolnom dni v tuneli Višňové to vo štvrtok povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Podotkol, že stavba diaľničného úseku je pod trvalým drobnohľadom ministerstva. "Stavbu navštevujeme prakticky na dvojtýždennej báze. Počiatočná frustrácia na stavbe je dnes výrazne ustúpená, je tu oveľa lepšie nálada a veľmi sa teším, že sa podarilo začať s betonážou vozovky," uviedol Ráž.



Vrátil sa aj k úvahám o asfaltovom povrchu vozovky, čo mohlo stavbu urýchliť. "Vzhľadom na pokročilý proces a potrebu preprojektovania sa to neukázalo ako akceleračne správne riešenie. Betónový povrch má svoje plusy, predovšetkým v bezpečnosti a trvácnosti, aj keď z 30 najväčších tunelov v Európe sú len tri betónové a ostatné sú asfaltové," poznamenal Ráž.



Podľa riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka je začiatok betonáže vozovky výrazným míľnikom pri realizácii stavby. "Keď všetko ide hladko a nevyskytujú sa žiadne problémy, tak idú dva finišery za sebou a betónujú 300 metrov vozovky denne. Verím, že sa všetky betónové práce podarí dokončiť podľa nastaveného plánu prác v júni budúceho roka," skonštatoval Macháček.



Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.