V kompetenčnom území NP Veľká Fatra potvrdili vírus vtáčej chrípky

Dubové 16. októbra (TASR) - Dubové 16. októbra (TASR) - Vírus vtáčej chrípky u uhynutej volavky popolavej potvrdila v kompetenčnom území Správy Národného parku (NP) Veľká Fatra Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) so sídlom v Martine. Volavku našli v intraviláne obce Dubové v okrese Turčianske Teplice. Informovala o tom Správa NP Veľká Fatra na svojom webe.



Uhynutú volavku našla miestna obyvateľka 7. októbra, nález nahlásila na pracovisko Správy NP Veľká Fatra. "Volavka nevykazovala žiadne známky poranenia ani viditeľné poškodenie, preto sme kontaktovali pracovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Martine so žiadosťou o jej vyšetrenie na vtáčiu chrípku. Vyšetrenie volavky prítomnosť tohto ochorenia potvrdilo," uviedla zoologička Správy NP Veľká Fatra Mária Apfelová.



V tomto období podľa nej prebieha migrácia vtákov a ich koncentrácia vo veľkých kŕdľoch, kde je prenos vtáčej chrípky, ako aj iných chorôb ľahší a rýchlejší. "Preto je potrebné každý úhyn voľne žijúcich vtákov hlásiť na miestne príslušné pracovisko ochrany prírody, prípadne aj priamo na miestne príslušné pracovisko RVPS bez patričných ochranných opatrení. Akýkoľvek nález je potrebné bezodkladne nahlásiť," ozrejmila.



Správa NP ľuďom neodporúča žiadnu manipuláciu s uhynutými alebo chorými vtákmi, pričom po kontakte s vtákmi alebo ich exkrementmi je nutné dodržiavať základné hygienické predpisy - najmä umývanie rúk mydlom, prípadne ich dezinfekciu. "Riziko prenosu vírusov vtáčej chrípky z voľne žijúcich vtákov na širokú verejnosť je nízke. Väčšina prípadov infekcie ľudí vírusmi vtáčej chrípky zahŕňala veľmi blízky priamy kontakt s chorou hydinou. Aby sa minimalizovalo riziko nakazenia sa vírusmi vtáčej chrípky od voľne žijúcich vtákov, ľudia by sa mali vyvarovať dotýkania sa chorých alebo uhynutých voľne žijúcich vtákov holými rukami," odporučila Apfelová.