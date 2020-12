Remišová: Do digitalizácie by na Slovensku malo ísť vyše miliardy eur

Bratislava 11. decembra (TASR) – Do digitalizácie v SR by v najbližších rokoch malo ísť minimálne 1,2 miliardy eur. Informovala o tom na brífingu vicepremiérka a šéfka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Veronika Remišová (Za ľudí).



Digitálna reforma, ktorá bude súčasťou plánu obnovy EÚ, bude podľa nej založená na 6 pilieroch, ktorými sú štát v mobile, prepojenosť, kybernetická bezpečnosť, digitálna ekonomika, digitálne zručnosti a inovácie.



„V pilieri 'štát v mobile' chceme sústrediť pozornosť najmä na proklientsky orientovanú a modernú verejnú správu, čiže investovať do služieb, predovšetkým pre občana, sústrediť sa na životné situácie tak, aby v prvom rade a na prvom mieste bol občan," priblížila ministerka.



Druhým pilierom, ktorým je prepojenosť, chce podľa Remišovej MIRRI budovať "gigabitovú spoločnosť". „Dlhodobý cieľ je, aby na vysokorýchlostný internet do roku 2030 bolo pripojených 100 % domácností, krátkodobý cieľ do roku 2025 – chceme, aby boli pripojené školy a všetky verejné inštitúcie," spresnila.



„Ak chceme zvyšovať digitálne služby štátu, na druhej strane musíme posilňovať kybernetickú bezpečnosť, pretože ak štát disponuje dátami od občanov, tak tieto musia byť bezpečne uložené. Naším cieľom je posilňovať odhaľovanie rizík, zvyšovať kvalifikáciu a prijať potrebnú legislatívu, ktorá bude zodpovedať 21. storočiu a kybernetickým hrozbám, ktoré v tejto oblasti sú," povedala.



Štvrtým pilierom je podľa nej digitálna ekonomika, teda komplexná digitálna transformácia priemyslu, digitálne inovácie v službách spoločnosti. „Tu chceme podporovať digitálne inovácie vo všetkých komponentoch v pláne obnovy," poznamenala.



„Ak chceme, aby sme na Slovensku mali digitálnu spoločnosť, aby sme boli prosperujúca a úspešná krajina, aby občania používali digitálne služby, tak musia mať aj digitálne zručnosti. Týka sa to všetkých vrstiev obyvateľstva, ktorými sú žiaci, študenti, zamestnanci v podnikoch, vo verejnej správe, ale aj u seniorov," doplnila Remišová k pilieru digitálnych zručností.



Ak chce v inováciách zaostávajúce Slovensko pokročiť, musí podľa nej investovať do technologického transferu. „Základom je, samozrejme, kvalitná veda a výskum na Slovensku," dodala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k pilieru inovácie.