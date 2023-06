V USA sa v máji vytvorilo výrazne viac pracovných miest, ako sa čakalo

Washington 2. júna (TASR) - V Spojených štátoch sa v máji vytvorilo podstatne viac nových pracovných miest, než sa očakávalo. To signalizuje, že pracovný trh je silný aj napriek viacerým negatívnym faktorom, a podkopáva nádeje, že americká centrálna banka (Fed) ukončí cyklus sprísňovania menovej politiky.



Zamestnanosť mimo poľnohospodárstva v minulom mesiaci vzrástla o 339.000, uviedlo americké ministerstvo práce. Analytici počítali len s +195.000 novými pracovnými miestami.



Miera nezamestnanosti sa však zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 3,7 % a dostala sa na najvyššiu úroveň od októbra 2022. Trh počítal so zvýšením na 3,5 %. Naďalej však zostáva v blízkosti viac než 50-ročných miním. V apríli klesla na úroveň 3,4 %, na ktorej sa nachádzala aj v januári. Predtým bola naposledy tak nízko v máji 1969.



Priemerná hodinová mzda v máji medzimesačne stúpla o 0,3 %, čo bolo v súlade s prognózami. V medziročnom porovnaní mzdy vzrástli o 4,3 %. To bol o 0,1 percentuálneho bodu menej, než sa očakávalo.