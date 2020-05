Deficit Slovenska v tomto roku môže vzrásť na 8,4 % HDP

Bratislava 18. mája (TASR) - Slovenská ekonomika zaznamená v tomto roku najvýraznejší pokles vo svojej histórii. Podpíše sa pod to pandémia nového koronavírusu. To bude mať vplyv aj na vývoj dlhu a deficitu. Spolu s výrazným výpadkom daňovo-odvodových príjmov a fiškálnymi nákladmi opatrení na stabilizáciu ekonomiky deficit v tomto roku môže dosiahnuť 8,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) a hrubý verejný dlh môže prekonať hranicu 60 % HDP. Deficit za minulý rok pritom dosiahol 1,3 % HDP, bol výrazne nad cieľom vyrovnaného rozpočtu, a opatrenia v daňovej a sociálnej oblasti ešte zvýšili rozpočtové riziká pre rok 2020. Vyplýva to z programu stability na roky 2020 až 2023, ktorý v pondelok schválila vláda.



Globálna pandémia nového koronavírusu priniesla výrazne nepriaznivé spoločenské a ekonomické dosahy aj na Slovensko. Slovenská ekonomika v tomto roku môže klesnúť až o 7,2 % s najvýraznejším negatívnym dosahom v 2. štvrťroku z dôvodu výpadku zahraničného dopytu aj opatreniam na dodržiavanie spoločenského odstupu. "Veľký prepad ekonomiky spôsobí, že aj pri vládnej pomoci na udržanie zamestnanosti ubudne 88.000 pracovných miest a nezamestnanosť stúpne na takmer 9 %," uvádza Ministerstvo financií (MF) SR v pakte stability na najbližšie roky.



Pri rýchlom a prudkom nástupe ekonomických vplyvov pandémie ostáva naďalej veľká neistota, čo sa týka ďalšieho vývoja. Predĺženie pandémie alebo jej opakovaný návrat v druhej polovici roka by recesiu podľa MF SR výrazne prehĺbili.



Pandémia znásobí riziká vo verejných financiách. Spolu s výrazným výpadkom daňovo-odvodových príjmov a fiškálnymi nákladmi opatrení na stabilizáciu ekonomiky tak deficit v tomto roku môže dosiahnuť 8,4 % HDP a hrubý verejný dlh môže prekonať hranicu 60 % HDP. "Navyše, zmeny v dôchodkovom systéme prijaté v minulom a tomto roku výrazne negatívne ovplyvnili udržateľnosť verejných financií v nasledujúcich dekádach vzhľadom na starnutie slovenského obyvateľstva. V ich dôsledku narastie deficit dôchodkového systému do roku 2070 na viac než sedem percent HDP," uvádza sa v pakte stability.



Na zníženie vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti verejných financií bude potrebná kombinácia postupného znižovania deficitu a dôchodkovej reformy. Na základe aktuálnej prognózy ostane deficit verejných financií bez opatrení v rokoch 2021 - 2023 približne na úrovni šesť percent HDP a hrubý dlh by ďalej rástol nad 66 % HDP. Na dodržanie európskych fiškálnych pravidiel je potrebné zníženie deficitu na 4,9 % HDP v 2021, 3,7 % v 2022 a 2,9 % v roku 2023, čo by zároveň viedlo k stabilizácii hrubého dlhu blízko úrovne 60 % HDP. Na dosiahnutie takto definovaných strednodobých cieľov v ďalších rokoch by bolo potrebné prijať oproti scenáru nezmenených politík konsolidačné opatrenia vo výške 1,1 miliardy v roku 2021 až 3,4 miliardy v roku 2023.



Vláda si v programovom vyhlásení dala za úlohu vypracovať reformu dôchodkového systému. "V prvom pilieri sa posilní väzba dôchodkových výdavkov na demografický vývoj, zvýši sa spravodlivosť a transparentnosť systému. V druhom pilieri je prioritou zvýšenie výnosov úspor dobre nastavenou investičnou politikou," uvádza sa v programe stability. S cieľom zlepšiť predvídateľnosť a stabilitu dôchodkového systému vláda plánuje prijať ústavný zákon definujúci základné prvky prvého a druhého piliera.



Opatrenia budú zamerané na hlavné štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky, a to zdravotníctvo, vzdelávanie, trh práce a efektívnejšie využívanie zdrojov v ekonomike. Zvýši sa efektívnosť verejných financií zameraním sa na prorastový daňový mix a znižovanie daňových únikov na príjmovej strane a zvyšovaním hodnoty za peniaze na strane výdavkov.



Dôveryhodnosť rozpočtu a riadenie verejných financií budú posilnené zavedením viacročných výdavkových stropov, posilnením princípov hodnoty za peniaze a zlepšením transparentnosti rozpočtu.