VUJE je súčasťou európskeho podniku pre podporu jadrových projektov

Bratislava 21. júna (TASR) - Francúzska spoločnosť Assystem spolu so slovenským Výskumným ústavom jadrovej energetiky (VUJE) a španielskym IDOM podpísali protokol o vytvorení spoločného podniku NUCEAL - NUClear Engineering Alliance, Alianciu jadrového inžinierstva. Cieľom NUCEAL je podporovať jadrové programy Électricité de France (EDF), ktoré táto energetická spoločnosť v Európskej únii rozvíja alebo bude rozvíjať, informoval v stredu VUJE.



"Sme hrdí, že sme sa stali súčasťou európskeho riešenia pre implementáciu malých modulárnych reaktorov a pokročilých jadrových technológií. Spoločný podnik nám umožní využiť skúsenosti VUJE v oblasti uvádzania nových jadrových zdrojov do prevádzky. Našou spoločnou ambíciou je stať sa významným poskytovateľom inžinierskych služieb a najmä služieb v oblasti jadrovej bezpečnosti pre novopostavené jadrové elektrárne," skonštatoval pri príležitosti podpisu spolupráce generálny riaditeľ VUJE Matej Korec.



Spojením má v súčasnosti NUCEAL v rámci EÚ viac ako 12.000 zamestnancov s odbornými znalosťami a zručnosťami v oblasti jadrovej energetiky. Spoločnosť EDF pracuje na veľkých projektoch jadrových elektrární vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve i ďalších európskych krajinách vrátane Poľska, Českej republiky alebo Holandska.



Realizácia týchto programov bude podľa VUJE vyžadovať výraznú inžiniersku podporu v každej krajine a odborné znalosti na výstavbu jadrových zdrojov v požadovanom tempe a rozsahu. Spoločnosť EDF pracuje na vývoji malého modulárneho reaktora NUWARD, o ktorý je v niektorých krajinách čoraz väčší záujem a bude potrebné zabezpečiť európsky dodávateľský reťazec.



Všetky tri spoločnosti, Assystem, slovenská VUJE a IDOM, prinášajú do spoločného podniku NUCEAL vlastnú špecializáciu. Assystem realizuje jadrové programy už viac ako 55 rokov a podporuje projektovanie, výstavbu a prevádzku elektrární vo Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Turecku, Fínsku, Číne a Spojených arabských emirátoch.



IDOM má okrem iného skúsenosti v celom životnom cykle jadrovej energetiky a výroby elektriny, pričom za posledných 65 rokov pracovali na projektoch v 125 krajinách a z toho bolo 32 v jadrovom sektore. VUJE prináša do skupiny skúsený tím technických expertov so skúsenosťami s rozvojom jadrovej energetiky v strednej a východnej Európe a schopnosťami v oblasti prenosovej a distribučnej techniky. Assystem má 60 % podiel v spoločnom podniku, IDOM a VUJE majú po 20 % podielu.