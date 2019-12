Parlament mimoriadne rokuje o návrate investičného zlata na Slovensko

Bratislava 5. decembra (TASR) - Začala sa mimoriadna schôdza parlamentu k príprave procesu návratu investičného zlata na Slovensko. Plénu sa podarilo schváliť jej program. Koaličnému Smeru-SD sa s návrhom na zvolanie mimoriadnej schôdze podarilo uspieť až na druhýkrát, v stredu (4. 12.) plénum totiž program neschválilo. Poslanci si schválili, že budú rokovať aj po 19. hodine a následne po prerokovaní budú hlasovať. Do rozpravy sa písomne prihlásili štyria poslanci.







Jediným bodom tejto schôdze je návrh uznesenia, ktorým chce parlament zaviazať Národnú banku Slovenska (NBS) k tomu, aby začala proces návratu zlata z Veľkej Británie, ktoré je uložené v Bank of England (BoE). Ide o 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. NBS vďaka spolupráci s BoE zarobila na obchodovaní so zlatom za posledných desať rokov približne 50 miliónov eur. V uznesení má parlament skonštatovať, že vníma riziká spojené s predpokladanou finančnou krízou, pokračujúcu procedúru brexitu a rozhodnutie viacerých krajín stiahnuť zlato z BoE na svoje územia. Okrem toho parlament žiada NBS, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré budú v čo najkratšom čase viesť k návratu investičného zlata z BoE na územie SR.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v utorok (3. 12.) v parlamente uviedol, že je zástancom toho, aby sa urobila analýza k tejto problematike. Zamerať by sa mala napríklad na náklady spojené s dovozom tohto zlata na Slovensko. Kamenický zároveň doplnil, že sa hovorí o návrate zlata v "dohľadnom čase".



NBS zaslala poslancom parlamentného finančného výboru v súvislosti so zlatými rezervami ešte v apríli tohto roka list. Ponechanie investičného zlata v Bank of England po brexite nepredstavuje podľa slovenského regulátora žiadne dodatočné riziká, a preto vtedy neodporúčal jeho premiestnenie. Vtedajším guvernérom NBS bol Jozef Makúch. Poslanci koaličného Mosta-Híd sa preto pri schvaľovaní programu v stredu zdržali, rovnako tak urobili aj vo štvrtok.



Opozícia chce vedieť, ako sa so zlatom naloží, keď sa vráti na Slovensko



Opozícia chce vedieť, či bude návrat investičného zlata z Veľkej Británie pre Slovensko užitočné. Zaujíma sa o náklady na jeho prevoz či uskladnenie. Zhodli sa na tom poslanci počas mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorú inicioval koaličný Smer-SD. Vládny Most-Híd je tiež k návratu zlata kritický. Parlament by mal prijať uznesenie, ktorým Národnú banku Slovenska zaviaže k príprave procesu návratu zlata.



Za odsúhlasenie programu mimoriadnej schôdze hlasoval Smer-SD, SNS a ĽSNS, nezaradení poslanci Martina Šimkovičová, Rastislav Holúbek, Juraj Kolesár, Peter Marček, Milan Špánik. Proti bola opozícia, niektorí poslanci Mosta-Híd sa zdržali, niektorí spomedzi nich boli proti.



Poslanec SaS Karol Galek sa zaujíma o to, kde by sa zlato po návrate uskladnilo, koľko bude stáť prevoz, kto ho bude prevážať a ako ho bude vedieť Slovensko využiť. "Výhodnosť tohto kroku nie je vyhodnotená. Stále nemáme oficiálne stanovisko," podotkol Galek. Poslanci SaS navrhujú do uznesenia doplniť, aby NBS predložila analýzu návratu investičného zlata na Slovensko. Tiež sa má doplniť podmienka, aby nevyhnutné opatrenia k návratu zlata boli uskutočnené až vtedy, keď sa poslanci dozvedia, či je to pre Slovensko naozaj užitočné. "Chceme zaviazať parlament, aby sa toto uznesenie doplnilo, že nebude uskutočnený predaj tohto zlata bez súhlasu Národnej rady SR," doplnil Galek s tým, že štát by sa mal pozrieť aj na "zlato, ktoré sa vyťaží doma". Poslanci preto navrhujú do uznesenia doplniť, že sa vláda zaviaže k ukončeniu uplatňovania výnimky zo sadzieb za vydobyté nerasty, ktoré zahŕňajú aj zlato.



Reagoval aj Béla Bugár (Most-Híd), ktorý sa k presunu zlata od začiatku stavia kriticky. Tiež upozornil na list NBS, v ktorom sa hovorí o finančne náročnom prevoze zlata, ako aj o tom, že SR nemôže obchodovať so zlatom. "Nebudeme za uznesenie hlasovať, lebo toto bude pre Slovensko znamenať len stratu a toto nemôžeme dovoliť," vyhlásil Bugár.







Opozičné hnutie OĽaNO považuje túto mimoriadnu schôdzu za zbytočnú. "Dnes sa diváci naučia o tom, ako funguje parlamentný kabaret alebo tragédia v Národnej rade SR," vyhlásil poslanec hnutia Eduard Heger a narážal tým na slabú účasť v pléne z radov poslancov Smeru-SD. "Nastal čas zlatej horúčky Roberta Fica. Nikto z predkladateľov, ani tých, ktorí hlasovali za schôdzu, tu nie je. To len svedčí o tom, že predkladatelia sú nepripravení," vyhlásil Heger. V uznesení sa píše, že parlament vníma riziká spojené s finančnou krízou. Heger však upozornil, že práve minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pri schvaľovaní rozpočtu odmietal vyjadrenia o hroziacej kríze. "Schizofrénia v jednej strane ako vyšitá. Ak je pravda, že treba zlato doviezť, tak kde bol premiér, minister financií a guvernér NBS doteraz? To je na okamžitú demisiu, ak Robert Fico (Smer-SD) musí prísť s mimoriadnou schôdzou, aby sme zachránili zlato z potápajúcej sa Británie," myslí si Heger. Otázne je podľa neho aj to, aký plán má štát s týmto zlatom. "Dobre vieme, že Slovensko ako malá ekonomika vôbec nemá trh a nevie obchodovať. Londýn je považovaný za finančné centrum. Ak niekto vie spravovať zlato, ako s ním obchodovať, tak je to práve Veľká Británia," podotkol Heger.



Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) tiež kritizoval koaličný Smer-SD za to, že poslanci klubu nevystupujú k tomuto uzneseniu v pléne. "Nikto tu nie je dokopy. Vystupujú poslanci, ktorí ani neboli za otvorenie tejto schôdze. Kde ste?," adresoval poslancom Smeru-SD Pčolinský. Jeho stranícky kolega Boris Kollár má rovnaký názor. "Toto je iba marketingový ťah Smeru-SD a keby sme sa nad tým zamysleli, tak nemusíme zachraňovať zlato pred Angličanmi, ale pred touto kleptokraciou, ktorá tu vládne," vyhlásil Kollár.



Poslanec Smeru-SD Dušan Muňko bránil svojich straníckych kolegov. "Prečo doviezli svoje zlato Poliaci, Maďari, Nemci, prečo Rakúšania? Na to by som počul rád odpoveď, keď si chytrý, pán kolega Heger. Zlato vieme umiestniť tak na trhu, ako bolo umiestnené v Londýne," uviedol Muňko s tým, že zlato by mohla uschovať aj Európska centrálna banka.