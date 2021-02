Obchodníci chcú otvorenie všetkých obchodov za prísnych podmienok

Bratislava 22. februára (TASR) - Zväz obchodu (ZO) SR vyzýva, aby sa otvorili všetky predajne, a to potravinárske, ako aj nepotravinárske, za prísnych hygienických podmienok (napríklad 15 štvorcových metrov plochy na zákazníka). Uviedol to na tlačovej konferencii prezident ZO SR Martin Katriak za účasti 1. viceprezidenta ZO SR Pavla Konštiaka. Otváracie hodiny obchodov pre seniorov by sa podľa nich mali zrušiť, pretože sa slabo využívajú.