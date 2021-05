I. Matovič: U.S. Steel Košice treba pomôcť dekarbonizáciou

Na snímke vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) počas tlačovej konferencie Ministerstva financií SR na tému Informácie z rokovaní v Pittsburghu o budúcnosti U. S. Steel Košice 14. mája 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 14. mája (TASR) – Niet inej cesty, ako pomôcť košickým oceliarniam U. S. Steel Košice, než je dekarbonizácia, teda výmena vysokých pecí za elektrické. Uviedol to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO) v piatok počas tlačovej konferencie, na ktorej informoval o výsledkoch rokovaní v Pittsburghu. Výmena pecí by podľa slov vicepremiéra znížila emisie oceliarní o viac než 80 %, išlo by však o obrovskú investíciu (asi 1,5 miliardy eur), preto je na mieste rozprávať sa o tom, či by oceliarne nemali dostať pomoc z fondu obnovy či z iných zdrojov.podotkol Matovič s tým, že na Slovensku pôsobia tieto oceliarne už 23 rokov. Platí však, že trh s oceľou je v súčasnosti pod veľkým tlakom a oceliarske firmy po celom svete sa dostávajú do záporných čísel a mnohé skrachovali. Zároveň tieto firmy ovplyvňujú aj tlaky Európskej komisie na znižovanie emisií.Práve zmena spôsobu výroby ocele v tomto podniku na východe Slovenska môže pomôcť naplniť záväzok Slovenska znížiť emisie. Aktuálne podnik produkuje v troch vysokých peciach, s ktorými súvisia emisie v objeme miliónov ton CO2 ročne. Slovensko sa však zaviazalo do roku 2030 znížiť emisie, preto chce podniku s dekarbonizáciou pomôcť.Cieľom Matovičovej pracovnej cesty teda bolo podľa jeho slov dohodnúť sa s materskou firmou košických oceliarní, či sa štát spolu s podnikom pustia do takejto investície. "podotkol vicepremiér. Rozhodnutie teda zatiaľ nepadlo a o konkrétnej ponuke štátu smerom k podniku či sumách sa vyjadrovať nechcel, pretože je viazaný mlčanlivosťou. Ako však uzavrel, buď štát spoločne s podnikom do takejto investície pôjdu, alebo výroba ocele na východe Slovenska zrejme postupne zanikne.Podľa oceliarní boli diskusie s ministrom Matovičom konštruktívne a prínosné.uviedol pre TASR hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača.