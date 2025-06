Odbory v Železniciach SR vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Bratislava 18. júna (TASR) - Odbory pôsobiace v Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili od stredy 16.00 h štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je zatiaľ neúspešné kolektívne vyjednávanie, pri ktorom so zamestnávateľom nedospeli k zhode v oblasti odmeňovania pre rok 2025. Informoval o tom v stredu Podnikový výbor Odborového združenia železničiarov (OZŽ) pri ŽSR. Zároveň deklaroval ochotu ďalej vyjednávať.



„Zamestnanci ŽSR sú tiež občanmi tohto štátu. Nezapríčinili infláciu. Nezapríčinili rast cien energií. Nezapríčinili nárast cien potravín. Nezapríčinili nedostatok zamestnancov. Nezapríčinili stav, ktorý rieši štát konsolidáciou a rôznymi opatreniami vedúcimi k znižovaniu životnej úrovne svojich občanov,“ uviedli vo vyhlásení odborári s tým, že OZŽ dlhodobo poukazuje na nesystémové financovanie železníc. V tejto súvislosti vyzvali vládu, ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) či ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smer-SD), aby sa osobne a intenzívne začali zaoberať vzniknutou situáciou v ŽSR.



„Je to podnik, ktorý zriadil štát. Ktorý má zmluvu so štátom. Ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu. Žiadame zodpovedných, aby prispeli k sociálnemu zmieru, a tým vytvorili podmienky pre chod a dôležité rozhodnutia, ktoré ŽSR v krátkej budúcnosti čakajú,“ zdôraznili odbory. Aj napriek štrajkovej pohotovosti je OZŽ naďalej ochotný kolektívne vyjednávať a rokovať o všetkých riešeniach týkajúcich sa problémov ŽSR.