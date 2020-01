Slovenské automobilky vlani vyrobili vyše 1.1000.000 vozidiel

Bratislava 10. januára (TASR) - Slovenské automobilky vyrobili vlani podľa Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) viac ako 1.100.000 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom 2018 mierny nárast. Znamená to, že Slovensko ostáva svetovým lídrom v produkcii automobilov na obyvateľa.



Ako uviedol v piatok v Bratislave na stretnutí s médiami prezident ZAP SR Alexander Matušek, podiel automobilového priemyslu na celkovom priemysle dosiahol 49,5 % a podiel na exporte 46,6 %. Automobilový priemysel priamo zamestnáva viac ako 177.000 ľudí a priamo aj nepriamo generuje až 275.000 pracovných miest. Napriek týmto pozitívam, ako zdôraznili predstavitelia zväzu, je nevyhnutné v záujme udržania konkurencieschopnosti čo najskôr prijať zásadné opatrenia.



Podľa predstaviteľov zväzu sú základnými bariérami ďalšieho napredovania automobilového priemyslu na Slovensku akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rýchly a nepredvídateľný nárast mzdových nákladov, neexistencia systému transferu vedeckých poznatkov do aplikačnej praxe a nízka úroveň rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility. Podľa prezidenta zväzu sú znepokojujúce ďalšie kroky zo strany vlády, ktoré naďalej znižujú konkurencieschopnosť. Absencia kvalitného sociálneho dialógu pri stanovení minimálnej mzdy, priame aj nepriame zvyšovanie nákladov zamestnávateľov či prijímanie ďalších opatrení bez ochoty kompenzácií – to všetko podľa predstaviteľov zväzu ohrozuje budúcnosť automotive sektoru.



"Za mimoriadne dôležitú považujem podporu nákladovej stability zamestnávateľov tak, aby legislatívne opatrenia ovplyvňujúce náklady zamestnávateľov neznižovali konkurencieschopnosť priemyslu," povedal Matušek.



Vysoké hodnoty dosiahli v roku 2019 aj registrácie nových automobilov. Spolu bolo zaregistrovaných 113.863 nových oficiálne dovezených vozidiel všetkých kategórií. V porovnaní s rokom 2018 je to nárast o 1998 vozidiel.



Najviac nových automobilov bolo registrovaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. Na Slovensku sa v minulom roku zaregistrovalo aj 68.155 individuálne dovezených vozidiel. Podiel nových vozidiel na celkových registráciách tak dosiahol 59,8 %. V roku 2019 stále pretrvával trend dovozu veľmi starých vozidiel (viac ako 15-ročných), čo má vplyv na bezpečnosť na cestách, úroveň emisií z dopravy a životné prostredie.