Briti panikária, niektoré oblasti sú bez pohonných látok

Londýn 27. septembra (TASR) - Kríza s pohonnými látkami v Británii naberá na sile. V niektorých oblastiach, najmä vo veľkých mestách, vykúpili Briti v pondelok pohonné látky na 90 % čerpacích staníc. Paniku vyvolali problémy s distribúciou palív v krajine, čo je dôsledok vízových obmedzení zavedených pre zahraničných vodičov nákladných áut.



Po odchode Británie z jednotného trhu zaviedla britská vláda prísne obmedzenia pri vydávaní víz pre zahraničných pracovníkov, medzi nimi aj vodičov kamiónov. To spôsobilo obrovské problémy v dodávateľských reťazcoch a s blížiacim sa koncom roka a vianočnými sviatkami sa nervozita na britskom trhu ešte zvýšila.



Premiér Boris Johnson a viacerí ministri vyzvali Britov, aby nepanikárili. Ich výzva však zostala nevypočutá. Ako v pondelok informovalo Združenie britských predajcov pohonných látok (PRA), ktoré zastupuje nezávislých predajcov palív, jeho členovia uviedli, že v niektorých oblastiach je bez pohonných látok od 50 do 90 % čerpacích staníc.



"Bohužiaľ, v mnohých regiónoch ľudia podľahli panike," povedal pre agentúru Reuters šéf PRA Gordon Balmer. Podľa denníkov The Times a The Financial Times uvažuje britská vláda nad nasadením armády s cieľom zabezpečiť dostatok pohonných látok na čerpacích staniciach. Zástupcovia prepravných firiem, maloobchodu a siete čerpacích staníc však upozornili, že rýchle riešenie neexistuje. Nedostatok vodičov je akútny (v Británii ich momentálne chýba zhruba 100.000) a navyše, preprava pohonných látok si vyžaduje dodatočné školenia a licencie.