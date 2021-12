Lacnejšia whisky či kozmetika: Austrália a Británia podpísali dohodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 17. decembra (TASR) - Británia a Austrália podpísali dohodu o voľnom obchode, ktorá by pre Britániu mala znamenať posilnenie obchodu s Austráliou o viac než 50 %. Zrušia sa dovozné clá a výrazne sa zjednodušia pracovné podmienky pre obyvateľov druhej krajiny.Je to prvá veľká obchodná dohoda, ktorú Británia podpísala od svojho odchodu z Európskej únie. Oznámená bola už v júni tohto roka, teraz však celý proces dokončili podpisom, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom virtuálnej ceremónie.Obchodná dohoda ruší dovozné clá na 99 % austrálskych produktov vyvážaných do Británie v celkovej hodnote 9,2 miliardy austrálskych dolárov (5,85 miliardy eur). Medzi nimi sa rušia aj clá na austrálske vína v hodnote 43 miliónov AUD.Zároveň sa na určité obdobie zavádza bezcolná kvóta na dovoz hovädzieho mäsa z Austrálie. Kvóta bude predstavovať spočiatku 35.000 ton, pričom do 10 rokov sa clá na austrálske hovädzie úplne zrušia.Zrušia sa aj clá na britské výrobky. Lacnejšie tak pre Austrálčanov budú britské autá, cukrovinky, whisky či kozmetické výrobky. Zároveň sa zlepšia podmienky na investovanie britských firiem v Austrálii, ako aj pracovné podmienky pre mladých Britov. Podobne to bude platiť aj pre Austrálčanov na britskom trhu.Podľa britských analytikov by dohoda mala vzájomný obchod medzi Austráliou a Britániou zvýšiť o 53 % a britskej ekonomike by mala ročne priniesť zhruba 2,3 miliardy libier (2,71 miliardy eur).Niektorí analytici však poukazujú na to, že dohoda s Austráliou nepatrí medzi tie, ktoré budú v dlhodobom horizonte výrazne podporovať britský hospodársky rast. Austrália sa totiž na celkovom exporte Británie podieľa zhruba 1,7 % a na britskom dovoze iba 0,7 %. Navyše kritici dohody poukazujú aj na jej vplyv na britských farmárov a otázniky vyvoláva aj v súvislosti s úsilím Británie znižovať uhlíkovú stopu.(1 EUR = 0,84835 GBP, 1 EUR = 1,5714 AUD)