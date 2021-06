Británia a EÚ predĺžili odklad dohody o dovoze chladeného mäsa

Podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič. Foto: TASR/AP

Londýn/Brusel 30. júna (TASR) - Spojené kráľovstvo a Európska únia (EÚ) sa dohodli na predĺžení ochrannej lehoty, umožňujúcej kontroly chladeného mäsa dovážaného z Británie do Severného Írska, o tri mesiace, do 30. septembra.Podľa tzv. severoírskeho protokolu mal byť dovoz týchto produktov, vrátane párkov či mletého mäsa, z Británie zakázaný. Šesťmesačná ochranná lehota, ktorá oddialila zákaz a na ktorej sa obe strany dohodli vlani v decembri, mala uplynúť dnes o polnoci.Britský minister pre brexit David Frost vo svojom vyhlásení skonštatoval, že je rád, že sa podarilo dohodnúť na predĺžení ochrannej lehoty, kým sa nedosiahne trvalé riešenie.vyhlásil a dodal, že protokol sa musí uplatňovať pragmaticky a primerane.Podľa neho je problém s chladeným mäsom iba jedným z veľkého množstva problémov, ktoré sú výsledkom toho, akým spôsobom protokol v súčasnosti funguje, a je potrebné nájsť riešenia s EÚ, aby sa zabezpečilo, že bude plniť svoje pôvodné ciele - chrániť tzv. Belfastskú dohodu, ktorá ukončila konflikt v Severnom Írsku, aj jednotný trh EÚ.Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol, že zatiaľ čo EÚ zostáva „pevná“ pokiaľ ide o úplnú implementáciu severoírskeho protokolu, naďalej hľadá „kreatívne riešenia“ v záujme komunít v Severnom Írsku.Problém s prevozom chladeného mäsa sa stal symbolom hlbšieho napätia v súvislosti s realizáciou protokolu. EÚ zakazuje dovoz chladeného, nemrazeného mäsa, ako sú párky, mleté mäso a iné výrobky, z tretích krajín.Vzhľadom na to, že Severné Írsko uplatňuje pravidlá EÚ týkajúce sa bezpečnosti potravín, dovoz týchto výrobkov z Británie by nemal byť povolený.V decembri EÚ odsúhlasila šesťmesačný odklad pod podmienkou, že Spojené kráľovstvo tieto výrobky jasne označí, že budú podliehať osobitným kontrolám v severoírskych prístavoch a že Spojené kráľovstvo bude pokračovať v zosúlaďovaní svojich pravidiel s pravidlami EÚ v oblasti bezpečnosti potravín počas doby odkladu. Londýn s tým súhlasil.Protokol vyvolával napätie v Severnom Írsku a očakávalo sa, že Británia jednostranne predĺži dobu odkladu. Londýn však nakoniec predložil formálnu žiadosť a členské štáty EÚ a Európska komisia s ňou v zásade súhlasili.EÚ spojila dohodu so skutočnosťou, že severoírske supermarkety prispôsobia svoje dodávateľské reťazce, čo znamená, že tieto výrobky budú získavať buď lokálne, alebo z Írskej republiky, a nie z Británie. Čiastočne aj na tomto základe došlo k predĺženiu odkladu.Podľa zdrojov z Británie si vláda v Londýne nemyslí, že existujú dôvody, prečo sa britské párky nemôžu predávať v Severnom Írsku. To naznačuje, že stále existujú rozdiely pri interpretácii oboch strán o tom, na čom sa zhodujú.