Británia a EÚ stále nevyriešili otázku obchodu v Severnom Írsku

Londýn 24. októbra (TASR) - Rozhovory medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) o obchodných pravidlách pre Severné Írsko po brexite boli konštruktívne, podstatné rozdiely však pretrvávajú. Oznámila to v sobotu (23. 10.) vláda v Londýne.



Tovar prepravovaný medzi Britániou a Severným Írskom v súčasnosti podlieha colným kontrolám v rámci dohody o brexite s cieľom vyhnúť sa hraničným kontrolám medzi Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a Írskom, ktoré je členom EÚ.



Británia a EÚ sa však nezhodujú na tom, ako vykonávať colné a bezpečnostné kontroly, ktoré obzvlášť výrazne ovplyvnili prepravu mäsa, mliečnych a medicínskych produktov. Británii sa tiež nepáči, akú úlohu má pri kontrole dodržiavania dohody najvyšší súd EÚ.



"Rozhovory boli tento týždeň konštruktívne a od EÚ sme počuli niekoľko vecí, na ktorých môžeme spolupracovať. Ale realita je taká, že sme stále vzdialení, pokiaľ ide o veľké otázky, najmä o správu vecí verejných," uviedla kancelária premiéra Borisa Johnsona v sobotu neskoro večer.



Ďalšie kolo rozhovorov pomôže zistiť, či dokážu obe strany prekonať rozdiely v názoroch, alebo či bude Londýn musieť použiť článok 16, konštatuje sa ďalej vo vyhlásení, s odkazom na možnosť prijať jednostranné opatrenia na zmiernenie obchodných tokov medzi Spojeným kráľovstvom a jeho provinciou.



Rokovania s vyjednávačmi EÚ sa na budúci týždeň presunú z Bruselu do Londýna a britský minister pre brexit David Frost sa koncom týždňa stretne s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom.



Írsky minister pre európske záležitosti Thomas Byrne vo štvrtok (21. 10.) naznačil, že spor by sa mohol vyriešiť v priebehu niekoľkých týždňov.



EÚ predložila 13. októbra Británii podrobné návrhy na uľahčenie tranzitu tovaru, ale nie je ochotná vzdať sa úlohy Európskeho súdneho dvora pri riešení sporov.