Británia a Japonsko sa dohodli na obchodnej dohode

Londýn 11. septembra (TASR) - Spojené kráľovstvo a Japonsko v piatok dospeli k dohode o voľnom obchode. Británia tak uzavrela prvú veľkú dohodu po brexite. Londýnu sa však zatiaľ nedarí dohodnúť sa s najbližšími obchodnými partnermi v Európskej únii (EÚ).



Británia uviedla, že britské firmy budú profitovať z obchodnej dohody, keď až 99 % exportu do Japonska nebude zaťažené žiadnymi clami.



Predbežnú obchodnú dohodu ešte musia schváliť oba parlamenty a platiť by mala na konci tohto roka.



"Toto je historický moment pre Britániu a Japonsko, keďže je to naša prvá veľká obchodná dohoda po brexite," uviedla britská ministerka zahraničného obchodu Liz Trussová. "Strategicky je táto dohoda dôležitým krokom k pripojeniu sa k Transpacifickému partnerstvu a umiestneniu Británie do stredu siete moderných dohôd o voľnom obchode s podobne zmýšľajúcimi priateľmi a spojencami," dodala Trussová.