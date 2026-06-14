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Británia a Japonsko sa dohodli na technologickom partnerstve
Lídri Británie a Japonska v nedeľu oznámili technologické partnerstvo, ktorého cieľom je posilniť národnú bezpečnosť a vytvoriť nové pracovné miesta.
Autor TASR
Londýn 14. júna (TASR) - Spojené kráľovstvo a Japonsko sa dohodli na technologickom partnerstve a sľúbili pokrok pri vývoji novej stíhačky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Lídri Británie a Japonska v nedeľu oznámili technologické partnerstvo, ktorého cieľom je posilniť národnú bezpečnosť a vytvoriť nové pracovné miesta. Zároveň prisľúbili, že urýchlia pokrok pri vývoji stíhačky novej generácie (GCAP).
Japonská premiérka Sanae Takaičiová sa v nedeľu v Londýne stretla s britským premiérom Keirom Starmerom. Na rokovaniach sa zúčastnila aj skupina podnikateľských lídrov, ktorí diskutovali o možnostiach prehĺbenia spolupráce v technologickej oblasti, v oblasti zelenej energie a obrany.
Popri oznámeniach o kontraktoch v celkovej hodnote 18 miliárd GBP (20,86 miliardy eur) týkajúcich sa infraštruktúry, finančných služieb a veternej energie, Takaičiová uviedla, že základom vzťahu medzi oboma krajinami sú hlboké bezpečnostné väzby. „Dohodli sme sa, že ďalej urýchlime pokrok v programe Global Combat Air Program, GCAP, ktorý je základným kameňom našej bezpečnostnej spolupráce,“ uviedla japonská premiérka.
GCAP je projekt zameraný na vývoj stíhačky novej generácie. Má ho vyvíjať spoločný podnik britskej firmy BAE Systems, talianskej spoločnosti Leonardo a japonskej Japan Aircraft Industrial Enhancement, za ktorou je koncern Mitsubishi Heavy Industries.
Starmerova vláda čelí sporu, ktorý sa týka potreby zvýšenia výdavkov na obranu, a už skôr uviedla, že obaja lídri potvrdia spoločný záväzok k projektu a budú rokovať o spustení jeho ďalšej fázy. Medzinárodná zmluva má byť podpísaná do konca mesiaca.
Starmer, ktorý by v najbližších mesiacoch mohol čeliť pokusu o výmenu na čele strany, a Takaičiová zároveň oznámili celý rad projektov, ktoré podľa nich pomôžu budovať spoluprácu v oblastiach ako umelá inteligencia, vesmír, kvantové počítače a kybernetická bezpečnosť.
Súčasťou partnerstva sú exportné dohody pre niektoré spoločnosti, výrobné prepojenia a výskumné projekty zahŕňajúce niektoré z najväčších firiem v Británii a Japonsku, ako sú Rolls-Royce, BAE a NEC Corporation. „Tieto prelomové dohody prinesú do Spojeného kráľovstva investície v hodnote mnohých miliárd libier, vytvoria desaťtisíce nových pracovných miest a podporia nový vývoj,“ povedal Starmer.
(1 EUR = 0,86305 GBP)
Lídri Británie a Japonska v nedeľu oznámili technologické partnerstvo, ktorého cieľom je posilniť národnú bezpečnosť a vytvoriť nové pracovné miesta. Zároveň prisľúbili, že urýchlia pokrok pri vývoji stíhačky novej generácie (GCAP).
Japonská premiérka Sanae Takaičiová sa v nedeľu v Londýne stretla s britským premiérom Keirom Starmerom. Na rokovaniach sa zúčastnila aj skupina podnikateľských lídrov, ktorí diskutovali o možnostiach prehĺbenia spolupráce v technologickej oblasti, v oblasti zelenej energie a obrany.
Popri oznámeniach o kontraktoch v celkovej hodnote 18 miliárd GBP (20,86 miliardy eur) týkajúcich sa infraštruktúry, finančných služieb a veternej energie, Takaičiová uviedla, že základom vzťahu medzi oboma krajinami sú hlboké bezpečnostné väzby. „Dohodli sme sa, že ďalej urýchlime pokrok v programe Global Combat Air Program, GCAP, ktorý je základným kameňom našej bezpečnostnej spolupráce,“ uviedla japonská premiérka.
GCAP je projekt zameraný na vývoj stíhačky novej generácie. Má ho vyvíjať spoločný podnik britskej firmy BAE Systems, talianskej spoločnosti Leonardo a japonskej Japan Aircraft Industrial Enhancement, za ktorou je koncern Mitsubishi Heavy Industries.
Starmerova vláda čelí sporu, ktorý sa týka potreby zvýšenia výdavkov na obranu, a už skôr uviedla, že obaja lídri potvrdia spoločný záväzok k projektu a budú rokovať o spustení jeho ďalšej fázy. Medzinárodná zmluva má byť podpísaná do konca mesiaca.
Starmer, ktorý by v najbližších mesiacoch mohol čeliť pokusu o výmenu na čele strany, a Takaičiová zároveň oznámili celý rad projektov, ktoré podľa nich pomôžu budovať spoluprácu v oblastiach ako umelá inteligencia, vesmír, kvantové počítače a kybernetická bezpečnosť.
Súčasťou partnerstva sú exportné dohody pre niektoré spoločnosti, výrobné prepojenia a výskumné projekty zahŕňajúce niektoré z najväčších firiem v Británii a Japonsku, ako sú Rolls-Royce, BAE a NEC Corporation. „Tieto prelomové dohody prinesú do Spojeného kráľovstva investície v hodnote mnohých miliárd libier, vytvoria desaťtisíce nových pracovných miest a podporia nový vývoj,“ povedal Starmer.
(1 EUR = 0,86305 GBP)