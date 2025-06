Británia a USA podpísali čiastkovú obchodnú dohodu

Londýn 17. júna (TASR) - USA a Spojené kráľovstvo pokročili s obchodnou dohodou, ktorú oznámili začiatkom mája. Americký prezident Donald Trump v pondelok (16. 6.) na okraj samitu skupiny G7 v prítomnosti britského premiéra Keira Starmera podpísal nariadenie o zavedení zníženia ciel, a to aj pre 100.000 britských automobilov ročne. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



Je to spravodlivá dohoda pre oboch, povedal Trump v kanadskom letovisku Kananaskis. „Vytvorí to veľa pracovných miest, veľa príjmov,“ dodal. Starmer hovoril o „veľmi dobrom dni pre obe naše krajiny“.



Washington a Londýn oznámili svoj obchodný pakt začiatkom mája. Pre Trumpa to bola prvá dohoda s dôležitým obchodným partnerom od začiatku apríla, keď oznámil zavedenie rozsiahlych ciel na prakticky všetok tovar dovážaný do USA. Británia doteraz, rovnako ako všetky ostatné krajiny, podliehala americkým clám vo výške desať percent na väčšinu vyvážaného tovaru. Na oceľ a hliník, ako aj na autá a automobilové súčiastky sa vzťahujú dokonca 25-percentné clá.



Dohoda okrem iného predpokladá, že britské automobilky budú môcť vyviezť do USA 100.000 automobilov ročne s clom zníženým na 10 %. Podľa Bieleho domu má Spojené kráľovstvo zo svojej strany uľahčiť prístup na svoj trh pre americké hovädzie mäso a etanol.