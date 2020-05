Británia a USA štartujú rokovania o obchode po brexite

Londýn 5. mája (TASR) - Británia v utorok začína rokovania s USA o obchode po brexite. Na videokonferencii sa za každú stranu zúčastňuje až 100 vyjednávačov.



Mnohí členovia konzervatívnej vlády premiéra Borisa Johnsona dúfajú v dohodu o voľnom obchode s Washingtonom, ktorú považujú za jednu z najväčších výhod odchodu svojej krajiny z Európskej únie (EÚ).



Prvé kolo rozhovorov má trvať dva týždne a bude sa zaoberať otázkami, ako sú obchod s tovarom a službami, digitálny obchod, investície a podpora malých firiem.



Podľa veľvyslanca USA v Británii, Woodyho Johnsona, dohoda by mohla „naštartovať obe ekonomiky po tom, ako porazia pandémiu nového koronavírusu".



„USA sú naším najväčším obchodným partnerom a zvyšovanie transatlantického obchodu môže pomôcť obom ekonomikám prekonať ťažkosti, ktoré im spôsobil koronavírus,“ uviedla ministerka obchodu Liz Trussová.



Britská vláda tvrdí, že vzájomný obchod oboch strán dosiahol v minulom roku hodnotu 275 miliárd USD (251,32 miliardy eur) a dohoda o voľnom obchode by ho mohla z dlhodobého hľadiska zvýšiť o 15,3 miliardy libier (17,41 miliardy eur).



Trussová a americký obchodný zástupca Robert Lighthizer odštartujú rokovania, ktorých sa potom ujmú úradníci, pričom ďalšie kolá sa budú konať v šesťtýždňových intervaloch.



Británia na konci januára 2020 vystúpila z EÚ, čo jej umožňuje začať obchodné rokovania s inými krajinami, vrátane USA.



Ale do konca tohto roka platí tzv. prechodné obdobie, počas ktorého sú jej vzťahy s EÚ do značnej miery rovnaké ako za čias členstva, aby mali obe strany čas na dohodu o nových vzťahoch.



Mnohí v EÚ už pritom varovali pred problémami s uzavretím obchodnej dohody s Britániou do konca tohto roka.



Prerušenie rokovaní po vypuknutí pandémie viedlo k výzvam na predĺženie prechodného obdobia. Ale premiér Johnson, ktorý pred referendom v roku 2016 viedol kampaň za odchod z EÚ a v decembrových predčasných parlamentných voľbách vyhral s veľkým náskokom, to zatiaľ odmieta.



Posledné kolo rozhovorov medzi Britániou a EÚ sa skončilo 24. apríla s malým pokrokom. Zaseklo sa na kľúčových bodoch, ako sú práva na rybolov, zachovanie spoločných štandardov a úloha európskych sudcov.



(1 EUR = 1,0942 USD; 1 EUR = 0,87898 GBP)