Británia a Vietnam uzavreli rokovania o novej dohode o voľnom obchode

Hanoj 11. decembra (TASR) - Británia a Vietnam uzavreli v piatok rokovania o novej dohode o voľnom obchode, pár týždňov pred skončením prechodného obdobia po brexite 31. decembra 2020. Oznámilo to v piatok britské veľvyslanectvo v Hanoji.



Dohoda, ktorá v prípade Británie nahradí existujúcu dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Vietnamom (EVFTA), zabezpečí Spojenému kráľovstvu, že Británia nestratí prístup k preferenčným clám v jednej z najrýchlejšie rastúcich a najotvorenejších ekonomík v Ázii.



„Britská ministerka obchodu Liz Trussová a vietnamský minister priemyslu a obchodu Tran Tuan Anh uzavreli v piatok dohodu medzi Spojeným kráľovstvom a Vietnamom o voľnom obchode,“ uvádza sa vo vyhlásení veľvyslanectva.



Bude to ďalší impulz pre bilaterálny obchod medzi Spojeným kráľovstvom a Vietnamom, ktorý sa v rokoch 2010 až 2019 strojnásobil na 5,7 miliardy libier (6,26 miliardy eur).



Z vyhlásenia však nie je jasné, kedy bude podpísaná konečná dohoda, ktorá má vstúpiť do platnosti 1. januára budúceho roka.



Dohoda EVFTA začala platiť v auguste a znižuje alebo vylučuje 99 % ciel na tovar obchodovaný medzi Vietnamom a EÚ.



Británia musí po dokončení svojho odchodu z EÚ 1. januára, uzavrieť sama dohody s inými krajinami, keďže počas jej členstva v bloku rokovala Únia v mene všetkých štátov.



Trussová vo štvrtok (10. 11.) podpísala dohodu aj o voľnom obchode so Singapurom.



Británia vyjadrila želanie pripojiť sa ku komplexnej dohode o transpacifickom partnerstve (CPTPP) 11 štátov, ktorá zníži clá vo väčšine ázijsko-tichomorského regiónu.



Spoločné vyhlásenie, ktoré v piatok vydali Británia a Vietnam, označilo dohodu medzi oboma krajinami za „kľúčový krok“ k vstupu Británie do CPTPP.



Podľa vietnamského ministerstva obchodu je Británia druhým najväčším vietnamským trhom v Európe.



Vietnam do Británie vyváža najmä odevy, morské plody a drevený nábytok. Zo Spojeného kráľovstva dováža najmä farmaceutické výrobky a výrobné zariadenia.



(1 EUR = 0,91100 GBP)