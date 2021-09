Británia bojuje s nedostatkom pracovnej sily, pomôcť majú dočasné víza

Londýn 26. septembra (TASR) - Británia vydá 10.500 dočasných pracovných víz vodičom nákladných vozidiel a hydinárskym robotníkom, aby zmiernila ich chronický nedostatok. V sobotu to oznámila vláda a urobila tak obrat o 180 stupňov v pobrexitovej prisťahovaleckej politike, píše tlačová agentúra AFP.



Krátkodobé víza, ktoré bude Británia vydávať od budúceho mesiaca do konca decembra, prichádzajú v období, keď ministri riešia nedostatok vodičov a ďalších kľúčových zamestnancov, čo nepriaznivo postihuje zásobovanie palivom a ďalšie priemyselné odvetvia.



Nedostatok vodičov cisterien s palivom spôsobuje v posledných dňoch veľké rady na benzínových pumpách, pričom ľudia ignorujú prosby vlády, aby nenakupovali v panike palivo. Pre jeho nedostatok už muselo zatvoriť niekoľko servisov.



Rozhodnutie rozšíriť systém víz pre dôležitých pracovníkov je zvratom v politike britského premiéra Borisa Johnsona, ktorého vláda sprísnila pobrexitové prisťahovalecké pravidlá a tvrdila, že spoliehanie sa Británie za zahraničnú pracovnú silu sa musí skončiť.



Vláda sa tomuto opatreniu bránila niekoľko mesiacov, napriek tomu, že podľa odhadov chýba približne 100.000 vodičov ťažkých nákladných vozidiel a z rôznych odvetví prichádzali varovania, že sa míňajú zásoby.



Minister dopravy Grant Shapps však tvrdil, že koná a oznámený širší balík opatrení zaistí "obvyklé" predvianočné prípravy.



"Priemyselné odvetvia musia tiež zohrať úlohu pri ďalšom zlepšovaní pracovných podmienok a zaslúženom zvyšovaní miezd, aby si firmy udržali nových vodičov," dodal Shapps.



Nové opatrenia sa budú sústreďovať na rýchle zvýšenie počtu nových domácich vodičov. Ministerstvo školstva a partnerské agentúry investujú milióny libier do vyškolenia 4000 ľudí na vodičov ťažkých nákladných vozidiel. Vytvoria nové takzvané "školiace tábory", aby tento proces urýchlili.



Nedostatok vodičov nákladných vozidiel postihol v posledných týždňoch a mesiacoch aj britské továrne, reštaurácie a supermarkety. Americkej sieti McDonald's sa minulý mesiac minuli mliečne koktaily a fľaškové nápoje, fastfoodový gigant KFC musel zo svojho menu vyškrtnúť niektoré položky a sieť reštaurácií Nando's pre nedostatok kureniec dočasne zatvoril niektoré prevádzky.



Supermarkety takisto varujú pred nedostatkom výrobkov pred Vianocami - starosti to robí spoločnosti Iceland orientovanej na mrazené potraviny a Tescu.