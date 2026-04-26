< sekcia Ekonomika
Británia bude čeliť drahším energiám ešte 8 mesiacov po vojne v Iráne
Autor TASR
Londýn 26. apríla (TASR) - Vyšším cenám energií, ale aj potravín či leteniek budú obyvatelia Veľkej Británie čeliť najmenej osem mesiacov po skončení vojny USA a Izraela proti Iránu, povedal v nedeľu pre BBC hlavný sekretár britského premiéra Darren Jones.
„Náš najlepší odhad je taký, že ekonomické dosahy budeme pociťovať osem aj viac mesiacov po vyriešení problému,“ uviedol Jones v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. Podľa jeho slov sa vláda „zaoberá všetkými týmito vecami“ a zintenzívňuje plány na kompenzáciu potenciálneho nedostatku potravín a pohonných látok spôsobeného vojnou. Pravdepodobnejší je však „cenový tlak“ ako nedostatok na pultoch supermarketov, vyjadril sa hlavný sekretár britského premiéra.
Medzinárodný menový fond v týchto dňoch zverejnil prognózu, ktorá ráta s tým, že v rámci vyspelých ekonomík energetický šok najviac zasiahne Spojené kráľovstvo. Fond zároveň zhoršil svoju predpoveď rastu britského domáceho produktu a predpokladá, že sa v tomto roku posilní iba o 0,8 %. Pred vojnou v Iráne očakával, že ekonomika Británie sa v roku 2026 zväčší o 1,3 %.
