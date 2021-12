Británia bude tlačiť na dohodu o clách na oceľ a hliník s USA

Washington 8. decembra (TASR) - Britská ministerka obchodu Anne-Marie Trevelyanová, ktorá je na návšteve vo Washingtone, bude v stredu naliehať na americkú ministerku obchodu Ginu Raimondovú, aby začala formálne rokovania o znížení amerických ciel na oceľ a hliník pre Spojené kráľovstvo do konca roka. Uviedol to vysoký britský predstaviteľ, ktorý nechcel byť menovaný.



Trevelyanová už v utorok (7. 12.) na stretnutí s americkou obchodnou zástupkyňou Katherine Taiovou povedala, že v Británii rastie tlak na zvýšenie odvetných ciel na whisky a iné americké produkty, pokiaľ nedôjde k rýchlej dohode o zmiernení ciel na britské výrobky v USA, dodal nemenovaný predstaviteľ. Trevelyanová sa chystá zopakovať toto posolstvo na stredajšom stretnutí s Raimondovou.



Británia, ktorá vlani vystúpila z Európskej únie (EÚ), sa chce pripojiť k októbrovej dohode medzi USA a EÚ, ktorá umožňuje bezcolný vstup pre „obmedzené objemy“ kovov vyrobených v Únii do Spojených štátov, pričom pôvodné clá na oceľ vo výške 25 % a 10 % na hliník v podstate zostávajú.



Britské firmy budú čeliť zvýšenému tlaku od 1. januára, keď sa clá na tovar z EÚ znížia vďaka dohode medzi USA a EÚ. Aj EÚ zrušila odvetné clá voči Spojeným štátom po dohode s Washingtonom.