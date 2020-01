Británia by mohla znížiť daň v leteckej doprave, aby zachránila Flybe

Londýn 14. januára (TASR) - Británia by mohla znížiť dane z leteckej dopravy pri všetkých domácich letoch, aby pomohla zachrániť regionálne aerolínie Flybe, ktorým hrozí kolaps. Informovala o tom v utorok BBC.



Minister financií Sajid Javid sa neskôr v priebehu dňa stretne so zástupcami ministerstva dopravy a obchodu, aby diskutovali o dani a možnom odklade účtu pre Flybe, uviedla BBC.



Podľa televízie Sky News by prípadná dohoda mohla Flybe umožniť odložiť splatenie vyše 100 miliónov libier (116,60 milióna eur) o tri roky. Zároveň by vlastníci spoločnosti Flybe, ako podmienku akejkoľvek dohody, mali do nej investovať desiatky miliónov libier nového kapitálu.



Air Passenger Duty (APD) je daň vo výške minimálne 13 libier a platí sa za každého pasažiera, ktorý odlieta z britských letísk. Dopravcovia s ňou nesúhlasia, pretože znižuje ich konkurencieschopnosť v porovnaní s európskymi súpermi.



Zdá sa, že lety spoločnosti Flybe fungujú normálne v utorok, deň po tom, ako sa objavili správy, ktoré naznačujú, že aerolínie potrebujú rýchlo získať nové prostriedky, aby prežili zimu, keď je dopyt po cestovaní nižší.



To vyvolalo tlak na vládu premiéra Borisa Johnsona. Jeho konzervatívci zvíťazili v decembrových predčasných voľbách a získali viac kresiel v parlamente vďaka regiónom, ktoré "obsluhuje" Flybe, s pomocou sľubu, že zlepšia dopravné spojenie britských miest.



Sieť liniek spoločnosti Flybe zahŕňa viac ako polovicu domácich letov. Aerolínie so sídlom v Exeteri, v juhozápadnom Anglicku, lietajú z menších miest, ako je napríklad Southampton či Newcastle a ročne prepravia 8 miliónov cestujúcich medzi 71 letiskami v Británii a Európe.



Aerolínie Flybe v minulosti opakovane upozornili, že daň APD ich neúmerne zaťažuje. Ich lety sú tak drahšie, pretože cestujúci, ktorí absolvujú spiatočné lety v rámci Spojeného kráľovstva, ju zaplatia dvakrát.



Ak by vláda znížila APD na vnútroštátne lety v Spojenom kráľovstve, mali by z toho úžitok aj ďalšie letecké spoločnosti ako napríklad EasyJet a British Airways, ktoré lietajú aj na trasách z Londýna do Edinburghu.



Flybe má 68 lietadiel a približne 2000 zamestnancov. Aerolínie zápasili s finančnými problémami už vlani, keď ich kúpilo konzorcium Connect Airways vytvorené spoločnosťou Virgin Atlantic, Stobart Group a Cyrus Capital za 2,8 milióna USD (2,52 milióna eur).



Aerolínie, ktoré sa majú neskôr v priebehu tohto roka premenovať na Virgin Connect, zasiahlo zdraženie palív v ostatných mesiacoch. Správy o jej krachu by mohli zredukovať jej peňažné toky, ak si potenciálni zákazníci prestanú rezervovať letenky.



Ak by Flybe vyhlásili bankrot, bol by to druhý najväčší kolaps v britskom cestovnom ruchu za menej ako šesť mesiacov po tom, ako vlani v septembri skrachovala cestovná kancelária Thomas Cook. Tomu predchádzal kolaps britskej dovolenkovej leteckej spoločnosti Monarch v roku 2017.



(1 EUR = 0,85760 GBP; 1 EUR = 1,1126 USD)