Británia čelí nedostatkom elektriny, problémy hrozia aj Francúzsku

Londýn/Paríž 12. decembra (TASR) - Chladné počasie v Európe spôsobilo, že v Británii je pre nárast dopytu nedostatok elektriny. Jej spotová cena vyskočila na rekordnú úroveň. Problémy s elektrinou má aj Francúzsko. TASR o tom informuje na základe správ agentúr APA a Reuters.



Britský dodávateľ požiadal zákazníkov, aby v pondelok medzi 17.00 h a 19.00 šetrili elektrinou. Nedostatok spôsobil, že spotová cena elektriny pre Veľkú Britániu vyskočila až na 2500 eur za megawatthodinu (MWh).



Francúzsko sa v pondelok len tesne vyhlo preťaženiu elektrickej siete vďaka zvýšeniu výroby jadrových a vodných elektrární rovnako ako pomoci od susedných krajín. Dopyt zvyšujú nízke teploty, ktoré sa v Paríži pohybovali pod nulou.



Analytik spoločnosti Refinitiv Gabriele Martinelli už počas víkendu varoval, že Francúzsko môže mať počas pondelka a utorka (13. 12.) problémy s nedostatkom elektriny. Martinelli prognózoval, že v krajine by mohlo chýbať 2 až 8 gigawattov, a problémy očakával aj v Belgicku a Británii, pričom v Británii nevylúčil cielené prerušenia dodávok elektriny.



Dopyt vo Francúzsku sa v pondelok ráno dostal prvýkrát počas tejto zimy nad 80 gigawattov (GW), uviedol hovorca prevádzkovateľa elektrickej siete RTE. Jadrové reaktory dodali vyše 40 GW a vodné elektrárne 15 GW. Celkový dovoz z Nemecka, Belgicka, Švajčiarska, Talianska a Španielska predstavoval 8,6 GW. Francúzsko ešte podľa údajov RTE dokázalo do Británie exportovať 1,7 GW.



Spoločnosť EDF, ktorá je prevádzkovateľom francúzskych jadrových elektrární, v piatok (9. 12.) po opravách zvýšila produkciu troch jadrových reaktorov a dúfa, že do polovice januára vyrieši problémy s koróziou reaktora Penly 2.



Produkcia francúzskych jadrových elektrární tento rok pre predlžovanie údržby a opravy klesla na 30-ročné minimum a ruská vojna na Ukrajine ešte prehĺbila energetickú krízu. Preto musí Francúzsko, ktoré je tradične exportérom elektriny, tento rok elektrinu dovážať zo susedných krajín.



Len víkendové zvýšenie produkcie francúzskych atómových elektrární zabránilo prudkému nárastu cien elektriny v Európe, uviedol dánsky ekonóm Andreas Steno Larsen.