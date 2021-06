Sunak: Globálna minimálna daň by sa nemala týkať finančných služieb

Londýn 9. júna (TASR) - Britský minister financií Rishi Sunak presadzuje, aby boli spoločnosti z odvetvia finančných služieb oslobodené od novej minimálnej globálnej dane, na ktorej sa minulý týždeň dohodli štáty skupiny G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta). Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou.



Podľa jedného z nich Británia, ktorá je domovom najväčšieho finančného centra v Európe, v rámci technických diskusií o zavedení dane presadzuje výnimku pre banky a ďalšie finančné firmy.



Ministri financií skupiny G7 v sobotu (5. 6.) oznámili, že sa dohodli na systéme, ktorý zabezpečí, aby nadnárodné spoločnosti platili viac daní v krajinách, kde pôsobia, pričom sa dohodli na minimálnej globálnej sadzbe z príjmu právnických osôb na úrovni 15 %.



Dohoda bola oslavovaná ako znak obnovenej spolupráce s USA po nástupe prezidenta Joea Bidena, ktorý má pricestovať do Británie v stredu pred samitom lídrov G7.



Návrh globálnej minimálnej dane zasiahne najviac americké technologické giganty. USA sú však proti tomu, aby sa vyvíjal tlak na americké spoločnosti, zatiaľ čo Británia bude chrániť svoje banky pred ďalším úderom po tom, ako ich brexit pripravil o prístup na trhy v Európskej únii.



Britský zdroj zdôraznil, že Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá vedie reformu globálnych daňových pravidiel, minulý rok navrhla, aby boli firmy poskytujúce finančné služby vylúčené z „prvého piliera“ daňových zmien.



Banky zvyčajne platia miestne dane zo ziskov dosiahnutých v rôznych jurisdikciách, uviedla OECD v dokumente z roku 2020.



O podrobnostiach dohody G7 má na budúci mesiac diskutovať širšia skupina G20 (20 najväčších svetových ekonomík).



"Globálna daňová dohoda podporená ministrami financií skupiny G7 reformuje globálny daňový systém tak, aby bol vhodný pre globálny digitálny vek a dosiahol rovnaké podmienky pre všetky typy spoločností,“ uviedol hovorca britského ministerstva financií.



Podľa lobistickej skupiny UK Finance vláda v Londýne by mala zabezpečiť, aby Spojené kráľovstvo zostalo atraktívnym miestom na podnikanie, a umožniť bankovému a finančnému sektoru podporiť zotavenie hospodárstva.



Predstavitelia londýnskej finančnej štvrte City pripomínajú, že finančný sektor už platí viac ako 10 % celkových vládnych príjmov zo všetkých daní a cieľom dohody, o ktorej sa rokuje v rámci OECD, je spravodlivý systém.