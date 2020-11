Británia chce dohodu o obchode s EÚ, uviedol britský minister financií

Londýn 23. novembra (TASR) - Británia chce uzavrieť dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou (EÚ). No ak sa jej to nepodarí, krátkodobé dôsledky obchodu bez dohody zatieni negatívny vplyv pandémie ochorenia COVID-19. Uviedol to v nedeľu (22. 11.) večer britský minister financií Rishi Sunak v televízii BBC v programe Andrewa Marra.



Na otázku, aký efekt bude mať po skončení prechodného obdobia 31. decembra 2020 brexit bez dohody o voľnom obchode Sunak povedal, že "je veľmi ťažké byť presný, pokiaľ ide o krátkodobý vplyv". Dodal, že najväčší krátkodobý vplyv na britskú ekonomiku bude mať v nasledujúcom roku koronavírus.



Britská vláda si v otázke brexitu stále drží svoju tvrdú líniu. "Naša rokovacia pozícia zostáva rovnaká - prevziať kontrolu nad našimi peniazmi, zákonmi a hranicami," uviedol v piatok (20. 11.) hovorca úradu britskej vlády. "Chceme dohodu, ktorá uzná Spojené kráľovstvo ako zvrchovaný národ," dodal.



Neústupná politika britského premiéra Borisa Johnsona tak komplikuje rozhovory medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Pre jeho prístup bude možno nakoniec dohoda medzi oboma stranami veľmi oklieštená, prípadne dôjde k vážnemu narušeniu obchodu, čo uškodí obom ekonomikám uprostred pandémie nového koronavírusu.



Ochorenie COVID-19 priamo zasiahlo do zložitého procesu rokovaní. Minulý týždeň došlo k prerušeniu rozhovorov v Bruseli, keďže jeden z členov európskeho tímu vyjednávačov mal pozitívny test na koronavírus, niekoľko dní po tom, čo bol sám Johnson nútený izolovať sa po kontakte s infikovaným poslancom.



Rokovania budú pokračovať od pondelka na diaľku. Predstavitelia EÚ požadujú, aby sa Johnson viac angažoval, keďže rozhovory už celé mesiace viaznu.



Jeden z európskych diplomatov v tejto súvislosti vyjadril obavy, že rozdiely v názoroch oboch strán sa zmenšujú len "veľmi pomaly" a hrozí, že im vyprší čas, potrebný na ratifikáciu dohody do konca roka.



"Napriek tomu existuje nádej, že rokovania sa dajú rýchlo uzavrieť, ak sa v Londýne prijmú potrebné politické rozhodnutia," dodal diplomat.



Johnson však stále tvrdí, že Británia bude "prosperovať" aj bez dohody a napriek zavedeniu ciel a kvót, ktoré v cezhraničnom obchode po celé desaťročia absentovali. Ak sa aj podarí dohodu zabezpečiť, Johnson ju bude musieť "predať" konzervatívnym poslancom, z ktorých mnohí budú brzdiť akékoľvek oklieštenie slobôd Spojeného kráľovstva v rámci dohody. V každom prípade, ani komplexná dohoda nezabezpečí Británii také výhody, aké mala počas členstva v EÚ.



Britskí vývozcovia budú musieť zápasiť s hromadou nových colných dokladov a sťažujú sa, že prípravy na tomto "fronte" žalostne zaostávajú. Obom stranám už pritom zostáva len málo času, čo naznačuje, že nemajú šancu na nič iné, len na "malú dohodu" o obchode, ktorá bude pokrývať iba minimum potrebné na odvrátenie úplného zmrazenia vzájomnej obchodnej výmeny od 1. januára 2021.



Zatiaľ, čo sa obe strany dohadujú o otázkach, ako je rybolov, ktorého prínos ostrovná ekonomika sotva registruje, oveľa dôležitejší sektor britského hospodárstva, služby, kam patria aj financie, bol ponechaný stranou.