Británia plánuje pokračovať v obchodných rokovaniach s USA

Londýn 13. decembra (TASR) - Nadchádzajúca zmena v prezidentskom úrade v USA pozdrží rokovania o vzájomnej obchodnej dohode. "Doteraz mal Londýn veľké nádeje, že rámcová dohoda vznikne do apríla 2021," povedal pre agentúru DPA predstaviteľ americko-britskej obchodnej komory v Londýne Emanuel Adam. "Pre výmenu vlády a zmeny politických priorít je však tento termín príliš optimistický." Nový americký prezident Joe Biden si totiž za priority stanovil vnútropolitické témy, napríklad prekonanie koronakrízy.



Realistickejšie je očakávať, že na jar sa uvidí, ako funguje transatlantický obchod. "To by mohlo skutočne ukazovať na bilaterálnu dohodu, no aj na iné formy hospodárskej spolupráce," myslí si Adam.



Britská vláda naposledy ohlásila, že od 1. januára 2021 zruší sankčné clá na mnohé americké produkty, ktoré zaviedla Európska únia. To by mohlo vniesť nový impulz do rokovaní s USA, ktoré sa oficiálne vedú od mája tohto roka. Dohoda o voľnom obchode je pre Britániu mimoriadne dôležitá najmä z hľadiska brexitu. V opačnom prípade by totiž vzájomný obchod spadal pod pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré zahŕňajú vysoké clá.



Adam vyzdvihol oznámenie Londýna ako pozitívny signál. USA sú však voči Británii vo výrazne silnejšej pozícii. O to viac, že kým Británia je trhom približne so 66 miliónmi ľudí, v USA ich žije 330 miliónov. Napriek tomu Adam nevidí žiadne väčšie prekážky na vzájomnú dohodu. "Vychádzame z predpokladu, že aj sporné body, napríklad agrárne produkty, možno dlhodobo kreatívne vyriešiť. Takéto riešenia si však vyžadujú čas." Vzhľadom na to, že Biden prevezme úrad koncom januára, nie je isté, kedy bude možné rokovania efektívne obnoviť.



Otázka znie, nakoľko sú rokovania dôležité pre novú americkú vládu. Hospodárstvo na oboch stranách Atlantiku stavia na kompromisoch a spolupráci v rámci zahraničnej a obchodnej politiky USA, ktorú chce presadzovať Biden. Dôležitá bude aj spolupráca pri reforme WTO, najmä však spoločná pozícia voči Číne, koordinované reakcie na globálne krízy alebo riešenie obchodných konfliktov.



Ďalším významným bodom rokovaní medzi Londýnom a Washingtonom bude vývoj obchodnej politiky medzi EÚ a Britániou. "Čím viac sa Británia obchodne orientuje na EÚ, tým ťažšie budú rokovania s ostatnými partnermi, napríklad USA," dodal Adam.